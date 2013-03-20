Космический зонд впервые покинул границы Солнечной системы

Межпланетный зонд НАСА "Вояджер-1", запущенный 35 лет назад, стал первым в истории искусственным объектом, покинувшим Солнечную систему.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Похоже, что "Вояджер-1" покинул регион, который зависит от воздействия солнца, его данные показывают такие характеристики водорода и гелия, которые, как ожидалось, будут наблюдаться в межзвездной среде", - заявили ученые из университета штата Нью-Мексико.

Границей Солнечной системы считается так называемая гелиосфера — "пузырь", заполненный солнечным ветром. За его пределами начинается межзвездное пространство, свойство которого уже не зависит ни от магнитного поля, ни от потока заряженных частиц, исходящих от Солнца.

По данным ученых, 25 августа 2012 года зонд, который находился на тот момент на расстоянии 121,7 астрономической единицы (средних радиусов земной орбиты) от Солнца, "почувствовал" резкие изменения в потоке космических лучей разного происхождения. В течение нескольких дней поток протонов и альфа-частиц с энергиями 1,9-2,7 мегаэлектронвольт, исходящих от Солнца, сократился примерно в 300-500 раз. При этом интенсивность галактических космических лучей выросла вдвое.

"В течение нескольких дней интенсивность гелиосферной радиации сократилась, а интенсивность космических лучей выросла, что, как мы ожидали, должно произойти в ближней области межзвездного пространства", - сообщили в Американском геофизическом союзе (AGU).

Как известно, "Вояджер-1" был запущен 5 сентября 1977 году в рамках проекта по изучению окраин Солнечной системы. Первоначальная задача состояла в исследовании планет-гигантов и их спутников, затем ученые использовали зонд для изучения границ Солнечной системы.

Он стал первым аппаратом, который сделал детальные снимки спутников Юпитера и Сатурна. Кроме того, "Вояджер-1" вместе со своим "близнецом" зондом "Вояджер-2" помогли ученым составить карту "звездных яслей" Млечного пути и оценить другие параметры звездообразования в нашей Галактике.

На корпусе "Вояджера-1" закреплена позолоченная пластинка, где для возможных инопланетян указано местонахождение Земли, а также записаны звуковые и видеосигналы.