Северная Корея грозит нанести удар по военным базам США

Северная Корея грозит нанести ракетные удары по американским военным базам на Гуаме и Окинаве в случае провокации.

Об этом сегодня заявил представитель высшего военного командования КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет РИА Новости

"США не следует забывать, что их военная база на Гуаме, с которой взлетают их бомбардировщики Б-52, и территория Японии, где располагаются их подводные лодки и база ВМС на Окинаве, находятся в зоне поражения наших высокоточных систем вооружения", - заявил представитель северокорейского командования.

Ранее стало известно, что предположительно в рамках учений вооруженные силы Северной Кореи объявили воздушную тревогу. По данным агентства , сигнал тревоги был передан в 02.32 (по киевскому времени) по северокорейскому радио, военным подразделениям был отдан приказ прийти в состояние боевой готовности. Власти Южной Кореи предполагают, что сигнал был дан в рамках проводимых КНДР учений, однако власти Северной Кореи этого пока не подтвердили.

Напомним, 13 марта КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Южной Кореей. КНДР также выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.

видео: vesti.ru