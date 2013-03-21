В Перу начались сильные наводнения: разрушены тысячи домов

Перу оказалось в плену сложных погодных условий.

Мощные ливни, которые продолжаются уже вторые сутки, вызвали разлив рек. В стране затоплены огромные территории. Стихия разрушила тысячи домов, передают Подробности.

Из-за оползней, которые произошли вследствие подтоплений, несколько поселков остались отрезанными от цивилизации.

Спасатели пытаются как-то добраться до пострадавших районов, чтобы помочь людям.

Обычно в марте завершается сезон дождей, и количество осадков уменьшается. Однако, в этом году синоптики прогнозируют, что сильные ливни могут продолжаться вплоть до начала апреля.

Напомним, в феврале столица Греции Афины была частично затоплена в результате сильных ливней, сопровождавшихся грозой. В городе возникли многочисленные автомобильные пробки. Некоторые районы, в частности, участки метрополитена, обесточены.

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