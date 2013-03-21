Палестинские боевики обстреляли Израиль во время визита Обамы

На юге Израиля вблизи границы с сектором Газа на второй день пребывания президента США Барака Обамы в еврейском государстве были выпущены две ракеты.

Как сообщают израильские правоохранительные органы, в результате атаки никто не погиб, пишет ИТАР-ТАСС.

В тоже время издание "Едиот Ахронот" пишет, что палестинские боевики выпустили с территории сектора Газа на юг Израиля четыре ракеты.

Одна из ракет взорвалась на заднем дворе дома в приграничном израильском городе Сдерот, другая упала в поле. Еще две ракеты, предположительно, взорвались на палестинской территории.

Тем временем сотни палестинцев на Западном берегу реки Иордан провели в среду акции протеста против визита президента США Барака Обамы и намерены продолжить манифестации сегодня и в пятницу. По мнению демонстрантов, хозяин Белого дома проводит слишком произраильскую политику, пи.

Как сообщает газета "Джерузалем пост", группа активистов даже подала в палестинскую генеральную прокуратуру запрос на немедленный арест Обамы, как только он появится в Рамалле. Они обосновали свой иск тем, что, по их мнению, армия США виновна в гибели палестинского журналиста в 2003 году возле иракской тюрьмы Абу-Грейб. По данным издания, один из радикальных лидеров, обращаясь к манифестантам, сказал: "Сегодня злобный враг прибывает в Палестину с руками, обагренными кровью наших братьев в Ираке и Афганистане".

Менее агрессивно настроенные демонстранты, прежде всего, выражают разочарование отсутствием практических результатов первого президентского срока Обамы. "Нам обещали перемены и свободу, а принесли продолжающуюся оккупацию", - сказал один из них репортерам. Разочарование сквозит и в плакатах, развешанных на улицах Рамаллы и Вифлеема, который президент США посетит в пятницу перед отбытием в Иорданию. "Президент Обама, не берите с собой смартфон - в отличие от Израиля у нас не работает система 3G", - гласят надписи на растяжках.

Как ожидается, Барак Обама прибудет сегодня в резиденцию палестинского президента Махмуда Аббаса в Рамалле на вертолете и проведет там несколько часов, а затем вернется в Иерусалим. В пятницу он заедет в Вифлеем и посетит Базилику Рождества - вероятнее всего, его доставит наземный кортеж. К обеспечению безопасности Обамы на Западном берегу привлечены примерно 3 тыс человек - подразделения палестинской военной разведки, национальных сил безопасности, полиции и президентских охранных структур. Соответствующая подготовка, как сообщает агентство Маан, велась в течение нескольких недель. Хотя операция готовилась в координации с американскими спецслужбами, палестинцы подчеркивают, что их службы безопасности "оставляют за собой право на полную независимость".