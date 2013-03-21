Папа Франциск примирил лидеров Сербии и Косово

Папа Римский Франциск помог лидерам Сербии и Косова сделать первый шаг к примирению.

Сербский лидер Томислав Николич обменялся рукопожатиями со своим политическим оппонентом, премьер-министром самопровозглашенного края Косово Хашиму Тачи во время визита в Ватикан 19 марта.

Об этом рассказал советник главы сербского государства Станислав Пак- Станкович, передает Вести.ру.

Оба политика – и президент Сербии и глава правительства Косова — были приглашены на церемонию интронизации Папы Римского Франциска.

Теперь у Николич войдет в историю как сербский президент, впервые поприветствовавший главу правительства Косова, албанские власти которого провозгласили независимость от Сербии в 2008 году.

Между тем, этот жест противоречит заявлению, сделанному сербом в сентябре 2012 года. Тогда незадолго до сессии Генассамблеи ООН Николич пообещал, что он не будет пожимать руку Тачи, которого подозреваются в преступлениях против сербов, до тех пор, пока не будет установлено обратное.

Пока представители Сербии и края Косово достигли прогресса на переговорах о нормализации отношений, но еще не пришли к соглашению по ключевым пунктам договора.



Об этом заявили в ночь на четверг премьер-министр Сербии Ивица Дачич, премьер-министр Косово Хашим Тачи и глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон по итогам седьмого раунда переговоров на совместной пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась сербскими СМИ, пишет РИА Новости.



Главной темой обсуждения на данный момент является судьба сербских общин (муниципалитетов) в крае Косово, албанские власти которого при поддержке ведущих западных стран провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. По последней информации, официальный Белград стремится к созданию сообщества сербских муниципалитетов, которое обладало бы максимально широкими правами. В свою очередь Приштина выступала против передачи сербскому сообществу исполнительных и законодательных функций.



"Не могу сказать, что нам близко или далеко до соглашения, потому что оценка ситуации постоянно меняется, все еще существуют некоторые различия по вопросам обязанностей и полномочий. Но должен сказать, что после этих семи встреч нам удалось выработать общий подход к тем трудным вопросам, которые до нас никто не решал", — заявил Дачич.



Косовский премьер Хашим Тачи отметил, что Приштина стремится к решению проблем в первую очередь на севере города Косовска-Митровица. Этот город, разделенный рекой Ибр на сербскую и албанскую части, остается очагом межэтнической напряженности.

По словам Тачи, здесь необходимо гарантировать "свободу передвижения, верховенство закона и развитие демократического общества". В кратком выступлении Кэтрин Эштон заявила, что ожидает договора между Белградом и Приштиной на следующей встрече 2 апреля.