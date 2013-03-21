Папа Франциск не хочет жить в роскошных апартаментах

Папа Римский Франциск пришел к выводу, что его резиденция в Ватикане слишком просторна, и попросил сократить количество отведенных для него комнат, пишет в четверг итальянская газета "Стампа".

В ходе осмотра резиденции понтифик воскликнул: "Здесь достаточно места для 300 человек". В итоге он попросил, чтобы его жилище было как можно более простым и не таким большим, пишет Интерфакс.

Кроме того, Франциска не устроил трон, установленный в Клементинском зале в Ватикане: понтифик распорядился заменить его на обычное кресло.

Читайте все об интронизации Папы Римского Франциска здесь.

Издание отмечает, что такие нововведения иллюстрируют стремление Папы Римского упростить свою жизнь, чтобы быть ближе к верующим.

Напомним, 13 марта после двухдневного заседания конклава престол главы Римско-католической церкви занял 76-летний аргентинец, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Новый Папа Римский принял имя Франциск. Церемония интронизации состоялась 19 марта.