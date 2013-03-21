В Берлине столкнулись два полицейских вертолета

В результате инцидента один человек погиб.
В результате инцидента один человек погиб. Есть также пострадавшие, однако их точное количество полиция пока не называет, сообщает ЕРА.
Столкновение произошло на Олимпийском стадионе. В ходе учений, в которых участвуют около 400 служащих полиции, отрабатывались навыки нейтрализации футбольных хулиганов.
Причины столкновения вертолетов выясняются.
Напомним, в январе текущего года, на севере немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг на скоростную автотрассу упал небольшой вертолет. В результате авиакатострофы погиб пилот.