В Берлине столкнулись два полицейских вертолета

Сегодня, 21 марта, в Берлине во время учений федеральной полиции ФРГ на низкой высоте столкнулись два вертолета.

В результате инцидента один человек погиб. Есть также пострадавшие, однако их точное количество полиция пока не называет, сообщает ЕРА.

Столкновение произошло на Олимпийском стадионе. В ходе учений, в которых участвуют около 400 служащих полиции, отрабатывались навыки нейтрализации футбольных хулиганов.

Причины столкновения вертолетов выясняются.

Напомним, в январе текущего года, на севере немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг на скоростную автотрассу упал небольшой вертолет. В результате авиакатострофы погиб пилот.