Каждая приличная страна имеет свою офшорную зону - Медведев

Каждая приличная страна имеет свою офшорную зону.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве, пишет РБК-Украина.

"Если нас так везде гоняют, пора вернуться к теме создания офшоров на территории России - специальной юрисдикции, где будет специальная налоговая ставка. Может быть, и деньги вернутся", - сказал он.

Ранее Медведев выступил с предложением создать офшорную зону на Дальнем Востоке. Инициатива прозвучала на заседании правительства РФ, посвященном госпрограмме развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

"Если такие страсти кипят вокруг Кипра, может, и нам создать такую зону на Дальнем Востоке? Может быть, часть наших денег, которая на Кипре, а также в других зонах, которые сейчас не упоминаются по понятным причинам, типа BVI (Британские Виргинские острова) и других офшорных зонах, к нам вернется?" - сказал он.

Медведев также отметил, что в случае создания офшорной зоны встанет проблема чрезмерного наплыва желающих в ней зарегистрироваться, но ее можно решить с помощью законодательства. Медведев обратился к членам правительства с призывом проработать это предложение.

Напомним, ранее Медведев заявил, что Украина останется "посторонней страной" и не будет влиять на решения в Таможенном союзе.