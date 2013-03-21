Шотландия добилась референдума о независимости: названа дата

Глава шотландского регионального правительства Алекс Сэлмонд 21 марта заявил, что референдум по вопросу о независимости Шотландии пройдет 18 сентября 2014 года.

Об этом сообщает BBC.

По словам Сэлмонда, людям, имеющим право голоса, предстоит ответить лишь на один вопрос: "Должна ли Шотландия быть независимым государством?".

Соответствующее заявление он сделал во время заседания местного парламента, представляя законопроект о проведении голосования по вопросу о независимости.

Также Сэлмонд подчеркнул, что нынешнее поколение шотландцев получило огромную привилегию: "самостоятельно определить будущее своей страны на долгие годы".

Оппозиция, выступающая за сохранение Шотландии в составе Великобритании, раскритиковала выбор даты, сочтя ее слишком отдаленной. По мнению лейбористов, Сэлмонд сознательно отодвинул дату референдума, поскольку понимает, что сейчас его идея о независимости не получила бы поддержки большинства.

По последним опросам общественного мнения, соотношение сторонников и противников независимости составляет примерно 30 на 45. Остальные шотландцы пока не определились со своим отношением к этому вопросу.

Сторонники независимости, однако, надеются, что им удастся привлечь дополнительные голоса за счет распространения права голоса на людей, достигших 16-летнего возраста. Соответствующий законопроект также уже подготовлен к рассмотрению парламентом.

Поскольку Сэлмонд и его сторонники, поддерживающие независимость, обладают большинством в парламенте, оба законопроекта, скорее всего, будут приняты.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения их идей на референдуме, независимость будет формально провозглашена в марте 2016 года.

Как известно, Шотландия стала частью Великобритании в 1707 году. Многие местные жители остались недовольны этим событием и веками продолжали настаивать на восстановлении независимости.