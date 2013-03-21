Во Франции экс-президента Саркози вызвали на очную ставку с мажордомом

Бывший президент Франции Николя Саркози был вызван на очную ставку с мажордомом самой богатой женщины страны Лилиан Бетанкур.
Экс-президент Франции Николя Саркози сегодня, 21 марта, был вызван на очную ставку с мажордомом бывшей владелицы компании "Л'Ореаль" Лилиан Бетанкур.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
По данным французских СМИ, прокуратура пытается выяснить, посещал ли Саркози дом Бетанкур во время своей президентской кампании 2007 года.
Как известно, экс-президент подозревается в том, что для финансирования своего предвыборного штаба незаконно получал деньги Лилиан Бетанкур – богатейшей женщины Франции.
Расследование по громкому делу началось в 2007 году. Его возможным фигурантом является также бывший министр бюджета и труда Эрик Верт.
До середины 2012 года Саркози пользовался иммунитетом, будучи главой государства.
После того, как он передал бразды правления социалисту Франсуа Олланду, французские правоохранительные органы с удвоенной силой взялись за экс-президента.
После того, как он лишился иммунитета, в доме и офисе Саркози были проведены обыски.
Найденные документы, в частности, личный дневник бывшего хозяина Елисейского дворца, пока не дали весомых аргументов в пользу гипотезы виновности Саркози.
Напомним, как сообщал "Главред", 20 марта в парижской квартире главы МВФ Кристин Лагард был проведен обыск в рамках расследования дела о превышении ею служебных полномочий на посту министра финансов.