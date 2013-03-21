Во Франции экс-президента Саркози вызвали на очную ставку с мажордомом

Экс-президент Франции Николя Саркози сегодня, 21 марта, был вызван на очную ставку с мажордомом бывшей владелицы компании "Л'Ореаль" Лилиан Бетанкур.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным французских СМИ, прокуратура пытается выяснить, посещал ли Саркози дом Бетанкур во время своей президентской кампании 2007 года.

Как известно, экс-президент подозревается в том, что для финансирования своего предвыборного штаба незаконно получал деньги Лилиан Бетанкур – богатейшей женщины Франции.

Расследование по громкому делу началось в 2007 году. Его возможным фигурантом является также бывший министр бюджета и труда Эрик Верт.

До середины 2012 года Саркози пользовался иммунитетом, будучи главой государства.

После того, как он передал бразды правления социалисту Франсуа Олланду, французские правоохранительные органы с удвоенной силой взялись за экс-президента.

После того, как он лишился иммунитета, в доме и офисе Саркози были проведены обыски.

Найденные документы, в частности, личный дневник бывшего хозяина Елисейского дворца, пока не дали весомых аргументов в пользу гипотезы виновности Саркози.

Напомним, как сообщал "Главред", 20 марта в парижской квартире главы МВФ Кристин Лагард был проведен обыск в рамках расследования дела о превышении ею служебных полномочий на посту министра финансов.