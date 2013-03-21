В Венесуэле произошли стычки сторонников власти и оппозиции: есть раненные

В столице Венесуэлы произошли стычки провластно настроенных граждан и студентов-оппозиционеров.

Об этом со ссылкой на местное телевидение передает РИА "Новости".

Как выяснилось, студенты, находящиеся в оппозиции к нынешнему курсу властей страны, вышли на демонстрацию в центре Каракаса, пытаясь дойти до здания Национального избирательного совета, однако были атакованы проправительствено настроенными гражданами.

Ранения, по данным оппозиции, получили как минимум четыре студента: сторонники властей бросали в них различные предметы, которыми и были причинены травмы.

Лидер студентов Габи Арельяно возложил ответственность за произошедшее на министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля.

Сейчас место столкновений блокировано полицией.

Как известно, Национальный избирательный совет отвечает за организацию и проведение в стране выборов президента, намеченных на 14 апреля после того, как в начале марта скончался Уго Чавес.

Главное требование оппозиционно настроенных студентов — проведение свободных и открытых выборов главы государства.

Отметим также, что во время церемонии прощания с Уго Чавесом, когда на улицы вышли десятки тысяч людей, тележурналистка из Колумбии была избита, пытаясь сделать репортаж о происходящем в Каракасе.