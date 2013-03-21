Вселенский Патриарх и Папа Римский решили вместе посетить Иерусалим

Вселенский Патриарх Константинопольский пригласил Папу Римского Франциска вместе посетить Святую Землю в будущем году.

Формальным поводом для визита стала 50-я годовщина встречи Патриарха Афинагора и Павла VI – основателей православно-католического диалога, передает УНИАН.

Этот визит состоится в следующем году.

Во время частной встречи Патриарх Варфоломей и Папа Франциск обсудили возможные пути достижения единства, в том числе в рамках богословского диалога, защиты окружающей среды, а также возможность визита Папы на Фанар.

Во время встречи понтифика с христианскими лидерами и руководителями других религиозных сообществ, Варфоломей I был единственным, кто обратился к Папе.

В своем обращении к Патриарху Варфоломею, Папа назвал его своим "братом Андреем", подчеркивая кровную связь между двумя апостолами – покровителями двух Церквей: Андреем и Петром, "первозванным" и "первым среди апостолов".

Патриарх отметил, что среди главных заданий, которые стоят перед новым Папой, есть "единство христианских Церквей", это "первая и важнейшая из наших проблем", для того, чтобы "наше христианское свидетельство, заслуживало доверия ближних и тех, кто далеко".

Поэтому, по его словам, нужно продолжать богословский диалог между католиками и православными, базирующийся на опыте и традиции первого тысячелетия, когда единство было.

Среди других проблем, которые стоят перед Церковью, Патриарх Варфоломей назвал также мировой финансовый кризис, отметив, что его можно преодолеть только когда те, кто многое имеют, будут многое давать.

Патриарх Варфоломей отметил, что во время своего служения в Латинской Америке будущий Папа "служил, как добрый самаритянин, познал горечь и человеческие страдания". Патриарх также обратил внимание на простоту Папы.