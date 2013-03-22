Теракт в Дамаске: погибли более 40 человек

В четверг, 21 марта, в столице Сирии – Дамаске - в мечети был устроен теракт, жертвами которого стали 42 человека.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Сирии.

Это террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в мечети Иман в центральной части Дамаска.

Погибли десятки людей, в том числе известный сирийский исламский богослов Рамадан аль-Бути.

Он являлся сторонником президента Сирии Башара Асада и имамом мечети Омейядов в сирийской столице - одной из крупнейших и старейших мечетей в мире. Он известен также тем, что в своих проповедях выступал против терроризма.

Руководитель Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Моаз аль-Хатыб осудил теракт в дамасской мечети и убийство богослова.

"Мы решительно осуждаем убийство ученого-богослова Рамадана аль-Бути. С любой точки зрения это является преступлением", - сказал он журналистам.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Ранее "Главред" сообщал, что месяц назад, 21 февраля террорист-смертник взорвал заминированный тонной взрывчатки автомобиль в центральной части столицы Дамаска. Жертвами теракта стали более 50 человек, а еще около 200 получили ранения.