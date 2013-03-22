Кипр ввел чрезвычайное положение в финансовой системе

Правительство Кипра вводит ограничения на движение капитала из-за "чрезвычайного положения" в экономике. Внесенный на голосование в парламент законопроект предусматривает более десятка мер.

Об этом со ссылкой на греческую газету "Вима" сообщает РИА Новости.

Закон предоставляет министру финансов и Центробанку Кипра полномочия по введению любых ограничительных мер, в том числе на движение капитала, при необходимости и для защиты общественного порядка и безопасности, - отмечает газета.

В документе говорится об "очень критической ситуации", значительный отток депозитов угрожает дестабилизацией финансовой системы страны и самому существованию кредитных учреждений.

Законопроект, в частности, предполагает ограничения на снятие наличных; запрет на досрочное расторжение соглашений о вкладах; обязательную реструктуризацию сроков погашения срочных депозитов; запрет или ограничение на открытие новых счетов; преобразование депозитов на текущих счетах/вкладах в срочные вклады; запрет или ограничения по безналичным операциям; ограничение на использование дебетовых, кредитных и предоплаченных карт; запрет или ограничения на обналичивание чеков; ограничения на межбанковские операции или операции в рамках одного учреждения; ограничение по операциям с государственными учреждениями; ограничения на движение капиталов, платежи и переводы.

Также предполагаются любые другие ограничительные меры, которые министр или председатель Центрального банка считают необходимыми ввести в сложившейся ситуации в интересах общественного порядка или общественной безопасности.

Ранее "Главред" сообщал, что банковская система Кипра остается под угрозой краха после того, как парламент во вторник отклонил скандальный законопроект налога на депозиты, который был условием финансовой помощи Евросоюза.