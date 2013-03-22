Бойня в США: морпех расстрелял троих человек

В четверг, 21 марта, вечером три человека погибли в результате стрельбы в Корпусе морской пехоты США на базы в Куантико, штат Вирджиния.

Об этом со ссылкой на чиновников сообщает телеканал NBC News.

Как рассказал представитель Корпуса морской пехоты сержант Кристофер Зан, сначала нападавший застрелил двоих человек, после чего забаррикадировался в казарме школы курсантов, где и пустил себе пулю в голову.

Пока остается неясным, были ли стрелок и его жертвы гражданскими лицами или морскими пехотинцами.

Сейчас по базе морской пехоты объявлен отбой тревоги и удалось возобновить ее нормальную деятельность.

Ранее "Главред" сообщал, что два месяца назад, 20 января, в США произошла бойня. В штате Нью-Мексико подросток расстрелял пять человек, трое из которых дети.

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