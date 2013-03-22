Саркози предъявлено обвинение по делу о деньгах наследницы l'Oreal

Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявлено обвинение по так называемому делу Бетанкур. Об этом сообщил адвокат президента Тьери Эрзог по итогам многочасового допроса и очной ставки с участием Саркози, завершившихся в четверг вечером во дворце правосудия в Бордо.

Данное известие стало абсолютной неожиданностью, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это несправедливое и непоследовательное с юридической точки зрения решение", - заявил Эрзог. Он подчеркнул, что намерен его обжаловать.

По версии следствия, в 2007 году Саркози воспользовался ослабленным состоянием здоровья Лилиан Бетанкур - наследницы империи "Л'Ореаль" и богатейшей женщины Франции - чтобы получить от нее деньги для финансирования своей предвыборной кампании.

Расследование по делу началось в 2007 году. Под следствием находятся более десятка фигурантов. Саркози до окончания президентского срока пользовался иммунитетом в отношении судебного преследования.

После того, как бразды правления перешли к социалисту Франсуа Олланду, французские правоохранительные органы с удвоенной силой взялись за экс-президента. Летом минувшего года в доме и офисе Саркози были проведены обыски. Найденные документы, в частности, личный дневник бывшего хозяина Елисейского дворца, не прибавили весомых аргументов в пользу виновности бывшего главы государства.

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2012 года Саркози был приглашен на первый допрос, который продлился 12 часов. По его итогам из подозреваемого бывший президент был переквалифицирован в свидетеля. Однако ведущий дело судебный следователь Жан- Мишель Жантиль дал понять, что вопросы к Саркози не исчерпаны.