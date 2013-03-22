Европа боится проиграть Путину "холодную войну" за Кипр

22 марта 2013, 15:41

Включение Кипра в ЕС позволило России иметь глаза и уши в Брюсселе, - утверждает автор статьи.

Акция протеста перед зданием парламента Кипра

Если Кипр окажется в кулаке у президента РФ Владимира Путина, Запад проиграет первую битву в новой холодной войне.

Об этом пишет британская The Daily Mail.  

"Финансовые проблемы Запада стали его ахиллесовой пятой. Жадность и наивность подвергли члена ЕС, занимающего важное стратегическое положение, риску оказаться в руках России, - пишет издание. - Вероятным результатом станет выгода Кремля, который приготовился получить военно-морскую базу и доступ к газовым месторождениям. Для Европы это станет унижением".

Для Британии, чье колониальное управление островом закончилось только в 1960 году и у которой остались две военные базы на Кипре, этот удар станет особенно тяжелым, - говорится в статье.

"Одна из самых бедных стран Европы, Кипр пережил встряску, как только российские олигархи прибыли туда в начале девяностых. Десятки тысяч русских наводнили остров. У них есть свои газеты, школы, церкви, банки и адвокаты. Многие из них - приличные и честные люди, бегущие от неблагоприятного климата (природного и юридического) у себя дома", - пишет Лукас.

Включение Кипра в ЕС позволило России иметь глаза и уши в Брюсселе, - утверждает автор.

"В течение десятилетий единственным союзником России в Европе была Сирия - ее зарубежная военно-морская база находилась в Тартусе... Но, если режим Асада падет, российская цитадель тоже окажется под угрозой, и Кипр станет еще более ценным призом", - рассуждает Лукас.

Парламент Кипра должен в ближайшие несколько часов решить судьбу Кипра, рассмотрев план финансового спасения страны, заявил официальный представитель правительства Кипра Кристос Стилианидес. Правительство острова призвало депутатов "принять важное решение" и спасти экономику Кипра.

Предполагалось, что парламент начнет обсуждать днем, однако процедуру пришлось отложить на более позднее время, так как план все еще находится на рассмотрении комитета парламента по финансам.

Планируется, что парламент обсудит план, предусматривающий разделение второго крупнейшего банка страны Laiki, введение ограничений на финансовые трансакции и создание "инвестиционного фонда солидарности". Крупные вкладчики Laiki и другие кредиторы "плохого" банка могут потерять свои средства - списание составит 40%.

Если кредиторы не одобрят спешно разработанный план до понедельника, острову угрожает банкротство и выход из еврозоны.

Напомним, Кипр и Россия пока не смогли договориться по кредиту.

Как сообщалось, 19 марта, парламент Кипра отклонил законопроект о введении принудительного списания части депозитов в виде "налога". Эта мера, на которую правительство страны согласилось пойти для получения кредита от ЕС, вызвала панику среди вкладчиков и поставила под угрозу существование финансовой системы Кипра.

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