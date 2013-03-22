В Тунисе местную активистку FEMEN приговорили к смертной казни

19-летнюю активистку из тунисской ячейки Femen Амину Тайлер приговорили к смертной казни за то, что она разместила фотографию топлес на своей странице в Facebook.

На фотографиях на теле обнаженной по пояс девушки было написано "Мое тело принадлежит только мне и не представляет чью бы то ни было честь" и "Fuck your morals".

Исламский лидер выпустил фетву против студентки, заявив, что Амину стоит высечь, а затем забить камнями насмерть.

Фетва в отношении Амины является не просто порицанием ее поведения. В современном Тунисе, где религиозный фундаментализм часто оборачивается вспышками насилия, это может стать причиной гибели девушки, отмечает религиозный портал Седмица.

Амина принадлежит к тунисской ячейке скандального движения Femen, основанного в 2008 году группой феминисток на Украине и получившего известность своими провокационными акциями.

Как рассказала сама Амина, в июле 2012 года она прочитала в Интернете о деятельности Femen и решила примкнуть к движению. "Я впервые увидела женщин, которые не просто позируют обнаженными на камеру, а выражают свой протест и предъявляют требования. Я связалась с ними и даже говорила несколько раз по Skype", - сказала девушка.

Амина создала в Facebook страницу FEMEN Tunisie,где и разместила свои фото 26 февраля. После этого на страничке стали появляться фото и других тунисских девушек топлес.

В ночь со среды на четверг неизвестный хакер-салафит, назвавшийся аль-Аангур, взломал страничку тунисского подразделения Femen с этими фотографиями, написав: "Благодаря Богу мы взломали эту аморальную страницу. Если Господу будет угодно, эти мерзости исчезнут из Туниса". Вместо фотографий хакер разместил несколько видео с цитатами из Корана, а также фото и высказываниями религиозного содержания. Но на данный момент страница уже восстановлена.

Ранее, FEMEN объявили о создании национальной группировки секстремисток в Туниссе.