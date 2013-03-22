В Таиланде в лагере беженцев при пожаре погибли 30 человек, более 200 пострадали

На севере Таиланда в результате пожара, вспыхнувшего в лагере беженцев из Мьянмы, погибли не менее 30 человек, еще более 200 пострадали.

Об этом сообщили представители местных властей. Причины пожара пока не установлены, пишет Вести.ру.

Уже на протяжении нескольких десятилетий беженцы покидают Мьянму из-за непрекращающихся конфликтов между армией и сепаратистами, представляющими различные этнические меньшинства.

Соседний Таиланд является одной из стран, на территории которых переселенцы находят убежище.

Напомним, в феврале в таиландском городе Надон в провинции Махасаракхам во время концерта известной местной религиозной группы произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека. Еще 50 получили ранения.