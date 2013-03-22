Правительство Ливана подало в отставку

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати вечером в пятницу, 22 марта, объявил об отставке своего кабинета. Как сообщается на сайте телеканала "Аль-Джазира", соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Бейруте.

Причиной отставки правительства стал кризис, вызванный тем, что шиитская группировка "Хизбалла" и ее союзники заблокировали продление срока полномочий главы службы безопасности и создание органа для надзора за парламентскими выборами, сообщает Lenta.ru.

Телеканал "Аль-Арабия" отмечает, что отставка правительства Микати ухудшит политическую обстановку в Ливане и усилит напряженность между "Хизбаллой" и ее конкурентами.

Микати был назначен премьером в 2011 году, после того как группировка "Хизбалла" свергла правительство национального единства Саада аль-Харири.