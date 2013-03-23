ДТП в Пакистане: погибли более 30 человек

В субботу, 23 марта, на востоке Пакистана произошло ДТП - автобус врезался в опору линии электропередачи и перевернулся. В результате этого погибли 32 человека.

Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает РИА Новости.

По словам Зулификара Чимы причиной ДТП стала невнимательность водителя, который превысил скорость.

Транспортное средство направлялось из Лахора в Файсалабад. Сколько всего было пассажиров в автобусе, не сообщается.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад в северо-западе Пакистана произошло масштабное ДТП с многочисленными жертвами. Микроавтобус, перевозивший военнослужащих, упал в ущелье, в результате чего как минимум 24 солдата погибли.