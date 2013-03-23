Впервые в истории встретились бывший и нынешний Папа Римский

В субботу, 23 марта, после полудня Папа Римский Франциск прибыл на вертолете в летнюю папскую резиденцию Кастельгандольфо под Римом, где на вертолетной площадке его лично встретил Бенедикт XVI, который 28 февраля добровольно прекратил папское служение.

Толпа верующих и журналистов, собравшихся на главной площади городка, встретила прилет белоснежного вертолета громкими аплодисментами и возгласами радости. Вертолет с Папой на борту дважды совершил круг над площадью Кастельгандольфо, чего ранее никогда не случалось, сообщает РИА Новости.

Затем оба иерарха отправились в Апостольский дворец, в библиотеке которого состоялась их встреча с глазу на глаз. После беседы Франциск и Бенедикт XVI разделят трапезу. Возвращение понтифика в Ватикан запланировано на вторую половину дня.

Глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди сообщил журналистам, что беседа между Франциском и Бенедиктом XVI продолжалась 40-45 минут, после чего во время обеда к ним присоединятся их личные секретари. Встреча дала возможность почетному понтифику лично выразить новому предстоятелю церкви свое уважение и послушание, о которых он заявил еще в последний день своего понтификата.

По словам официального представителя Ватикана, Франциск и Бенедикт XVI вместе помолись в капелле Кастельгандольфо. При этом Папа отметил, что они являются "братьями". После молитвы Франциск подарил своему предшественнику икону "Мадонна смирения". По окончании визита почетный понтифик намерен лично проводить Папу Франциска до вертолетной площадки.

Ранее "Главред" сообщал, что Бенедикт XVI ушел с престола еще 11 февраляя по причине слабого здоровья.

видео: dailymail.co.uk