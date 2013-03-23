Умер Борис Березовский – СМИ

23 марта 2013, 18:49

В Facebook уже заговорили о самоубийстве из-за банкротства

Борис Березовский

В субботу, 23 марта, скончался мультимиллионер и политический беженец 67-летний Борис Березовский

О его смерти сообщил зять Егор Шуппе на своей страничке в Facebook.

Других подтверждений этой информации пока нет. Подробности произошедшего также неизвестны, сообщает Lenta.ru.

Адвокат Александр Добровинский в Facebook написал, что Березовский покончил с собой. "Первый канал" сообщил, впрочем, что на этой неделе у Березовского было несколько сердечных приступов.

Один из адвокатов Березовского Андрей Боровков, с которым связалось РИА "Новости", не смог прокомментировать известия: "О Борисе Абрамовиче я ничего не знаю. Сам я на связь с ним не выходил. И мы с ним не связывались очень давно", сообщает Newsru.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат рассказал о самоубийстве Березовского

По сведениям Демьяна Кудрявцева, бизнесмен скончался в Лондоне в 11 часов по местному времени (13.00 по Киеву).

Пользователь Фейсбук Anna Anna написала на страничке Шуппе: "Человек банкрот(( покончил с собой, не смог с этим жить".

А Евгений Дуликов добавил там же: "Говорят, кончил жизнь самоубийством! 100% не без помощи! Много знал!"

Борис Березовский родился 23 января 1946 г. Окончил Московский лесотехнический институти механико-математический факультет МГУ. Работал в Институте проблемуправления АН СССР, автор более 100 научных работ. Лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989 г. организовал компанию "ЛогоВаз". Входил в руководство концерна "АВВА", ОРТ, "Сибнефти". Был зам. секретаря Совета безопасности РФ, исполнительным секретарем СНГ, сообщает ИТАР-ТАСС.

В 1996-1997 годах занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, в 1998-1999 годах - исполнительного секретаря СНГ.

Активно участвовал в политической жизни 90-х годов XX века, СМИ неоднократно называли его "серым кардиналом российской политики".

В 1999 году избран в Госдуму от Карачаево-Черкесии. В конце 2000 года отказался от депутатского мандата и эмигрировал в Великобританию.

Резко критиковал президента РФ Владимира Путина, поддерживал различные оппозиционные движения. В России проходит обвиняемым по целому ряду уголовных дел - от "незаконного предпринимательства" до "попыткинасильственного захвата власти".

Напомним, что Березовский проживал в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал "Forbes" оценивал его состояние в 1,3 млрд долл.

В августе 2012 года проиграл в лондонском суде тянувшуюся с 2007 года тяжбу против Романа Абрамовича. Судья отвергла все претензии Березовского на общую сумму около 5,6 млрд долларов. Истец настаивал,что являлся деловым партнером господина Абрамовича и акциями"Сибнефти" и "Русала", но вынужден был продать их под давлением.

Ранее "Главред" сообщал, что  в последнее время Березовский оказался на грани банкротства – увольнял сотрудников своего офиса и продавал картину "Красный Ленин".

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
умер Березовский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять