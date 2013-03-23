Умер Борис Березовский – СМИ

В субботу, 23 марта, скончался мультимиллионер и политический беженец 67-летний Борис Березовский.

О его смерти сообщил зять Егор Шуппе на своей страничке в Facebook.

Других подтверждений этой информации пока нет. Подробности произошедшего также неизвестны, сообщает Lenta.ru.

Адвокат Александр Добровинский в Facebook написал, что Березовский покончил с собой. "Первый канал" сообщил, впрочем, что на этой неделе у Березовского было несколько сердечных приступов.

Один из адвокатов Березовского Андрей Боровков, с которым связалось РИА "Новости", не смог прокомментировать известия: "О Борисе Абрамовиче я ничего не знаю. Сам я на связь с ним не выходил. И мы с ним не связывались очень давно", сообщает Newsru.com.

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По сведениям Демьяна Кудрявцева, бизнесмен скончался в Лондоне в 11 часов по местному времени (13.00 по Киеву).

Пользователь Фейсбук Anna Anna написала на страничке Шуппе: "Человек банкрот(( покончил с собой, не смог с этим жить".

А Евгений Дуликов добавил там же: "Говорят, кончил жизнь самоубийством! 100% не без помощи! Много знал!"

Борис Березовский родился 23 января 1946 г. Окончил Московский лесотехнический институти механико-математический факультет МГУ. Работал в Институте проблемуправления АН СССР, автор более 100 научных работ. Лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989 г. организовал компанию "ЛогоВаз". Входил в руководство концерна "АВВА", ОРТ, "Сибнефти". Был зам. секретаря Совета безопасности РФ, исполнительным секретарем СНГ, сообщает ИТАР-ТАСС.



В 1996-1997 годах занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, в 1998-1999 годах - исполнительного секретаря СНГ.



Активно участвовал в политической жизни 90-х годов XX века, СМИ неоднократно называли его "серым кардиналом российской политики".



В 1999 году избран в Госдуму от Карачаево-Черкесии. В конце 2000 года отказался от депутатского мандата и эмигрировал в Великобританию.



Резко критиковал президента РФ Владимира Путина, поддерживал различные оппозиционные движения. В России проходит обвиняемым по целому ряду уголовных дел - от "незаконного предпринимательства" до "попыткинасильственного захвата власти".



Напомним, что Березовский проживал в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал "Forbes" оценивал его состояние в 1,3 млрд долл.

В августе 2012 года проиграл в лондонском суде тянувшуюся с 2007 года тяжбу против Романа Абрамовича. Судья отвергла все претензии Березовского на общую сумму около 5,6 млрд долларов. Истец настаивал,что являлся деловым партнером господина Абрамовича и акциями"Сибнефти" и "Русала", но вынужден был продать их под давлением.

Ранее "Главред" сообщал, что в последнее время Березовский оказался на грани банкротства – увольнял сотрудников своего офиса и продавал картину "Красный Ленин".