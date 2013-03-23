Адвокат рассказал о самоубийстве Березовского

Смерть миллиардера и политического беженца Бориса Березовского начала обрастать подробностями.

Как сообщил на своей страничке в Facebook адвокат Александр Добровинский, Березовский покончил жизнь самоубийством, не уточнив подробностей происшествия.

"Только что позвонили из Лондона. Борис Абрамович Березовский покончил с собой", - написал адвокат.

"Сложный был человек. Жест отчаяния? Невозможность жить бедным? Серия ударов? Боюсь, что уже никто не узнает правды...", - заметил Добровинский.

Напомним, что Березовский проживал в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал "Forbes" оценивал его состояние в 1,3 млрд долл.

Ранее "Главред" сообщал, что о смерти БАБа написал его зять Егор Шуппе.

Также напомни, что в последнее время Березовский оказался на грани банкротства – увольнял сотрудников своего офиса и судился с бывшей женой за 5 млн фунтов стерлингов.

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