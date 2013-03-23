СМИ рассказали подробности смерти Березовского: умер в ванной

Смерть российского бизнесмена и политика Бориса Березовского продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что его тело было обнаружено в ванной.

Он был найден мертвым в своем лондонском доме сегодня около 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Об этом со ссылкой на источники, близкие к семье бывшего олигарха, сообщает ИТАР-ТАСС.

Тело 67-летнего бизнесмена было найдено в ванне в его загородном доме рядом с городом Аскот недалеко от Лондона.

По официально неподтвержденной версии, он мог покончить жизнь самоубийством. По имеющимся данным, следов насильственной смерти на теле покойного не обнаружено.

Ранее "Главред" сообщал, что адвокат Александр Добровинский заявил, что "уже никто не узнает правды".

Ранее "Главред" сообщал, что о смерти БАБа написал его зять Егор Шуппе.

Также напомним, что в последнее время Березовский оказался на грани банкротства – увольнял сотрудников своего офиса и судился с бывшей женой за 5 млн фунтов стерлингов.

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