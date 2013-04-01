Смерть Бориса Березовского: все подробности

1 апреля 2013, 14:50

Причиной смерти бизнесмена следствие назвало повешение, при этом из-за сломанного ребра олигарха возник вопрос: была ли его смерть самоубийством.

  • Смерть Бориса Березовского: все подробности EPA / UPG
  • Смерть Бориса Березовского: все подробности EPA / UPG
  • Смерть Бориса Березовского: все подробности
  • Борис Березовский EPA/UPG
  • Смерть Бориса Березовского: все подробности
  • Смерть Бориса Березовского: все подробности EPA / UPG
  • Смерть Бориса Березовского: все подробности
  • Смерть Бориса Березовского: все подробности EPA / UPG

В субботу, 23 марта, в загородном доме недалеко от Лондона было найдено тело российского бизнесмена и политика Бориса Березовского. Первым о его смерти написал зять Егор Шуппе.

Позже стало известно, что тело 67-летнего бизнесмена было найдено в ванной около 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Сначала сообщалось, что Березовский умер от остановки сердца. Такую причину назвал близкий друг его семьи Демьян Кудрявцев, который опроверг появившуюся изначально информацию о самоубийстве бизнесмена.

В свою очередь, британская полиция назвала смерть Березовского "необъяснимой", и 25 марта тело олигарха было доставлено на вскрытие. Спустя  день полиция опубликовала первые результаты исследований: патологоанатомы заявили, что причиной смерти стало повешение.

Также выяснилось, что у Березовского было сломано ребро. Представитель полицейского округа Темз-вэлли подчеркнул, что тело Березовского было обнаружено лежащим на полу, однако не исключил повешения как возможной причины смерти. 

Позже стало известно, что ничего подозрительного в жилище Березовского найдено не было. По первым итогам расследования полиция заявила, что к смерти олигарха могут быть причастны либо он сам, либо человек, который нашел его тело.

Между тем, британская пресса сообщила, что врачи диагностировали у Березовского "клиническую депрессю" и прописали ему антидепрессанты. Также в СМИ рассказали, что в конце 2012 года олигарх находился в известном центре реабилитации душевного здоровья в Лондоне.

28 марта в городе Виндзор графства Беркшир начались коронерские слушания по факту смерти предпринимателя.

В ходе слушаний полицейские раскрыли данные об обстоятельствах смерти олигарха. Как сказал главный инспектор полицейского округа Темз-вэлли Марк Уистл на открытии дознания по факту смерти бизнесмена, на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал.

Также полицейские рассказали, что допускают, тот факт, что к смерти бизнесмена причастна "третья сторона".

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил свою версию смерти Бориса Березовского. Он обвинил в ней британские спецслужбы.

Также сообщалось, что родственники покойного олигарха не обращались к российским властям с просьбой похоронить его в Москве.

Любопытно, что Березовский хотел, чтобы его похоронили рядом с подмосковным храмом, где когда-то он принял православие. Однако настоятель храма в Тарасовке отец Фёдор заявил, что не хочет, чтобы бизнесмена хоронили на территории церкви.

По его словам, после крещения Березовский ни разу не дал о себе знать, ничем не помогал приходу и не делал ни явных, ни анонимных пожертвований. Кроме того, для захоронения человека на территории храма в любом случае нужно разрешение правящего епископа.

Однако, родные Березовского решили похоронить его в Лондоне, на кладбище, где похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский дружил и много общался. Дата похорон пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента России в день смерти бизнесмена рассказал, что незадолго до смерти Березовский написал письмо Владимиру Путину, в котором просил прощения и говорил о том, что хочет вернуться на Родину. Позже в Кремле сказали, что данное письмо опубликовано не будет.

Позже дочь Березовского Лиза заявила, что ее отец такого письма написать не мог.

Прокомментировали смерть бизнесмена и в РПЦ. Больше о реакции российских СМИ на смерть Бориса Березовского читайте здесь.

В то же время, российский Forbes опубликовал последнее интервью Березовского, которое тот дал буквально за несколько часов до смерти. Бизнесмен признался журналисту в том, что очень хочет вернуться в Россию. Больше о последнем интервью читайте здесь.

Падкие до сенсаций британские журналисты раньше узнали, что в последние годы жизни Березовский приказывал своим водителям разгоняться до скорости 140 миль в час на автомагистралях на лимузинах стоимостью в 420 тысяч фунтов. В это время на заднем сидении якобы находились 16-летние девушки, которые занимались с ним сексом.

Российские журналисты тоже покопались в белье покойного олигарха и выяснили, что после первого развода Березовский оставил своей  экс-жене Нине Коротковой квартиру в Москве. Второй жене Галине Бешаровой олигарх был вынужден выплатить 200 млн фунтов. Третья жена Елены Горбунова потребовала от Березовского 5 млн фунтов откупных.

Кстати, именно Бешаровой принадлежит дом, в котором было обнаружено тело Березовского. По ее словам, рядом с бизнесменом был обнаружен шарф, что дало друзьям покойного говорить о его убийстве.

Журналисты реконструировали последние 5 дней из жизни олигарха. Оказалось, что он довольно активно планировал встречи и поездки, намеревался отправиться в Израиль на еврейскую Пасху и даже заказал билет своей любовнице,  23-летней Катерине Сабировой.

Подробнее о последних днях жизни Березовского ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Борис Березовский родился 23 января 1946 г. Окончил Московский лесотехнический институт и механико-математический факультет МГУ. Работал в Институте проблем управления АН СССР, автор более 100 научных работ. Лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989 г. организовал компанию "ЛогоВаз". Входил в руководство концерна "АВВА", ОРТ, "Сибнефти". Был зам. секретаря Совета безопасности РФ, исполнительным секретарем СНГ.

В 1996-1997 годах занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, в 1998-1999 годах - исполнительного секретаря СНГ.

Активно участвовал в политической жизни 90-х годов XX века, СМИ неоднократно называли его "серым кардиналом российской политики".

В 1999 году избран в Госдуму от Карачаево-Черкесии. В конце 2000 года отказался от депутатского мандата и эмигрировал в Великобританию.

Больше о биографии Березовского читайте здесь.

Резко критиковал президента РФ Владимира Путина, поддерживал различные оппозиционные движения. В России проходит обвиняемым по целому ряду уголовных дел - от "незаконного предпринимательства" до "попытки насильственного захвата власти".

Напомним, что Березовский проживал в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал "Forbes" оценивал его состояние в 1,3 млрд долл.

В августе 2012 года проиграл в лондонском суде тянувшуюся с 2007 года тяжбу против Романа Абрамовича. Судья отвергла все претензии Березовского на общую сумму около 5,6 млрд долларов. Истец настаивал, что являлся деловым партнером господина Абрамовича и акциями"Сибнефти" и "Русала", но вынужден был продать их под давлением.

Ранее "Главред" сообщал, что  в последнее время Березовский оказался на грани банкротства – увольнял сотрудников своего офиса и судился с бывшей женой за 5 млн фунтов стерлингов. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
смерть инфаркт самоубийство Березовский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять