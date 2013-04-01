Смерть Бориса Березовского: все подробности

В субботу, 23 марта, в загородном доме недалеко от Лондона было найдено тело российского бизнесмена и политика Бориса Березовского. Первым о его смерти написал зять Егор Шуппе.

Позже стало известно, что тело 67-летнего бизнесмена было найдено в ванной около 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Сначала сообщалось, что Березовский умер от остановки сердца. Такую причину назвал близкий друг его семьи Демьян Кудрявцев, который опроверг появившуюся изначально информацию о самоубийстве бизнесмена.

В свою очередь, британская полиция назвала смерть Березовского "необъяснимой", и 25 марта тело олигарха было доставлено на вскрытие. Спустя день полиция опубликовала первые результаты исследований: патологоанатомы заявили, что причиной смерти стало повешение.

Также выяснилось, что у Березовского было сломано ребро. Представитель полицейского округа Темз-вэлли подчеркнул, что тело Березовского было обнаружено лежащим на полу, однако не исключил повешения как возможной причины смерти.

Позже стало известно, что ничего подозрительного в жилище Березовского найдено не было. По первым итогам расследования полиция заявила, что к смерти олигарха могут быть причастны либо он сам, либо человек, который нашел его тело.

Между тем, британская пресса сообщила, что врачи диагностировали у Березовского "клиническую депрессю" и прописали ему антидепрессанты. Также в СМИ рассказали, что в конце 2012 года олигарх находился в известном центре реабилитации душевного здоровья в Лондоне.

28 марта в городе Виндзор графства Беркшир начались коронерские слушания по факту смерти предпринимателя.

В ходе слушаний полицейские раскрыли данные об обстоятельствах смерти олигарха. Как сказал главный инспектор полицейского округа Темз-вэлли Марк Уистл на открытии дознания по факту смерти бизнесмена, на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал.

Также полицейские рассказали, что допускают, тот факт, что к смерти бизнесмена причастна "третья сторона".

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил свою версию смерти Бориса Березовского. Он обвинил в ней британские спецслужбы.

Также сообщалось, что родственники покойного олигарха не обращались к российским властям с просьбой похоронить его в Москве.

Любопытно, что Березовский хотел, чтобы его похоронили рядом с подмосковным храмом, где когда-то он принял православие. Однако настоятель храма в Тарасовке отец Фёдор заявил, что не хочет, чтобы бизнесмена хоронили на территории церкви.

По его словам, после крещения Березовский ни разу не дал о себе знать, ничем не помогал приходу и не делал ни явных, ни анонимных пожертвований. Кроме того, для захоронения человека на территории храма в любом случае нужно разрешение правящего епископа.

Однако, родные Березовского решили похоронить его в Лондоне, на кладбище, где похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский дружил и много общался. Дата похорон пока неизвестна.

Пресс-секретарь президента России в день смерти бизнесмена рассказал, что незадолго до смерти Березовский написал письмо Владимиру Путину, в котором просил прощения и говорил о том, что хочет вернуться на Родину. Позже в Кремле сказали, что данное письмо опубликовано не будет.

Позже дочь Березовского Лиза заявила, что ее отец такого письма написать не мог.

Прокомментировали смерть бизнесмена и в РПЦ. Больше о реакции российских СМИ на смерть Бориса Березовского читайте здесь.

В то же время, российский Forbes опубликовал последнее интервью Березовского, которое тот дал буквально за несколько часов до смерти. Бизнесмен признался журналисту в том, что очень хочет вернуться в Россию. Больше о последнем интервью читайте здесь.

Падкие до сенсаций британские журналисты раньше узнали, что в последние годы жизни Березовский приказывал своим водителям разгоняться до скорости 140 миль в час на автомагистралях на лимузинах стоимостью в 420 тысяч фунтов. В это время на заднем сидении якобы находились 16-летние девушки, которые занимались с ним сексом.

Российские журналисты тоже покопались в белье покойного олигарха и выяснили, что после первого развода Березовский оставил своей экс-жене Нине Коротковой квартиру в Москве. Второй жене Галине Бешаровой олигарх был вынужден выплатить 200 млн фунтов. Третья жена Елены Горбунова потребовала от Березовского 5 млн фунтов откупных.

Кстати, именно Бешаровой принадлежит дом, в котором было обнаружено тело Березовского. По ее словам, рядом с бизнесменом был обнаружен шарф, что дало друзьям покойного говорить о его убийстве.

Журналисты реконструировали последние 5 дней из жизни олигарха. Оказалось, что он довольно активно планировал встречи и поездки, намеревался отправиться в Израиль на еврейскую Пасху и даже заказал билет своей любовнице, 23-летней Катерине Сабировой.

Подробнее о последних днях жизни Березовского ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Борис Березовский родился 23 января 1946 г. Окончил Московский лесотехнический институт и механико-математический факультет МГУ. Работал в Институте проблем управления АН СССР, автор более 100 научных работ. Лауреат премии Ленинского комсомола. В 1989 г. организовал компанию "ЛогоВаз". Входил в руководство концерна "АВВА", ОРТ, "Сибнефти". Был зам. секретаря Совета безопасности РФ, исполнительным секретарем СНГ.



В 1996-1997 годах занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ, в 1998-1999 годах - исполнительного секретаря СНГ.



Активно участвовал в политической жизни 90-х годов XX века, СМИ неоднократно называли его "серым кардиналом российской политики".



В 1999 году избран в Госдуму от Карачаево-Черкесии. В конце 2000 года отказался от депутатского мандата и эмигрировал в Великобританию.

Больше о биографии Березовского читайте здесь.



Резко критиковал президента РФ Владимира Путина, поддерживал различные оппозиционные движения. В России проходит обвиняемым по целому ряду уголовных дел - от "незаконного предпринимательства" до "попытки насильственного захвата власти".



Напомним, что Березовский проживал в Великобритании с 2001 года, в 2003 году получил статус политического беженца. В 2008 году журнал "Forbes" оценивал его состояние в 1,3 млрд долл.

В августе 2012 года проиграл в лондонском суде тянувшуюся с 2007 года тяжбу против Романа Абрамовича. Судья отвергла все претензии Березовского на общую сумму около 5,6 млрд долларов. Истец настаивал, что являлся деловым партнером господина Абрамовича и акциями"Сибнефти" и "Русала", но вынужден был продать их под давлением.

Ранее "Главред" сообщал, что в последнее время Березовский оказался на грани банкротства – увольнял сотрудников своего офиса и судился с бывшей женой за 5 млн фунтов стерлингов.