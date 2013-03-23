Друг назвал причину смерти Березовского

Демьян Кудрявцев, близкий друг семьи Бориса Березовского, подтвердил его смерть и опроверг информацию о том, что бизнесмен мог совершить самоубийство.

Как сообщает агентство "Прайм", причиной смерти Беоезовского, по словам Кудрявцева, стала остановка сердца.

Отвечая на вопрос о том, было ли это самоубийство, друг сказал: "Нет! Это не так! Этого никто не знает. Внешних признаков самоубийства нет. Нет следов от шприцев, нет признаков приема каких-то таблеток – неизвестно, от чего произошла остановка сердца".

Напомним, Борис Березовский умер в субботу, 23 марта, в своем загородном доме недалеко от Лондона. Первым о его смерти написал зять Егор Шуппе.

Позже в соцсетях появилась версия о самоубийстве бизнесмена. Ее озвучил адвокат Александр Добровинский.

Позже он же написал, что причиной смерти мог стать инфаркт.

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