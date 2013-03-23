Последнее интервью Березовского: он потерял смысл жизни и мечтал вернуться в Россию

Незадолго до смерти бизнесмен Борис Березовский дал интервью, в котором рассказал о своем желании вернуться в Россию.

Интервью взял обозреватель российского Forbes Илья Жегулев.

По словам журналиста, он встретился с опальным олигархом за несколько часов до его смерти. Встреча проводилась "не под запись", только для того, чтобы Березовский объяснил свои действия, не давая интервью", - отметил Жегулев. Вместе с тем, после смерти Березовского журналист решил опубликовать его высказывания.

"Информация о нашей встрече и это интервью, которое почти наверняка стало последним в его жизни, не должно было быть опубликовано. Я пообещал это Борису Березовскому. Живому. Когда видел его вчера. Теперь ситуация изменилась, я чувствую себя обязанным рассказать о встрече, которая была одной из последних в его жизни", - написал обозреватель Forbes.

Он рассказал, что незадолго до встречи Березовский заболел простудой, и потому откладывал ее. Кроме того, он отказывался говорить о бизнесе, дав понять, что эта тема его не очень интересует.

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Вместе с тем, на вопрос о том, скучает ли он по России, бизнесмен ответил: "Вернуться в Россию... Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию. Даже когда завели уголовное дело! Только по совету Елены Боннер (правозащитницы - ред.) остался. Главное, что я недооценил, — что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом"



"Я изменил многие свои оценки. В том числе самого себя. Это касается того, что есть такое Россия и что есть Запад. Я абсолютно идеалистически представлял возможность построения демократической России. И идеалистически представлял, что такое демократия в центре Европы. Недооценил инертность России и сильно переоценил Запад. И это происходило постепенно. Поменял свое представление о пути России... Я не должен был уезжать из России...", - также сказал Березовский.

Вместе с тем, что когда журналист сказал, что, оставшись в РФ, он уже сидел бы в тюрьме (против него возбужден ряд уголовных дел - ред.), опальный олигарх ответил: "Сейчас, оглядываясь на то, как я прожил эти годы в Лондоне... У меня нет сейчас ответа на этот вопрос... Ходорковский (находящийся в заключении в РФ - ред)... сохранил себя".

"Это не значит, что я потерял себя. Но я пережил гораздо больше переоценок, разочарований. Ходорковский все же меньше. Я... потерял смысл. Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой... Я не знаю, что мне делать. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать", - признался журналисту Березовский.

Он, кроме того, рассказал, что был бы счастлив заняться в России наукой.

Напомним, Борис Березовский умер в субботу, 23 марта, в своем загородном доме недалеко от Лондона. Бизнесмену было 67 лет.

Сначала в СМИ появилась версия о самоубийстве, но позже она была опровергнута. По словам друга семьи Березовского, бизнесмен умер от остановки сердца.