У Путина заявили, что Березовский извинялся перед ним, а в РПЦ говорят о Божьем суде

24 марта 2013, 00:31

В России прокомментировали смерть опального олигарха. В РПЦ, в частности, сказали, что "ничего хорошего о нем не знают".

Борис Березовский

Незадолго до смерти бизнесмен Борис Березовский отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил у него прощения и заявил о желании вернуться на Родину.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают Вести.ru. Напомним, Березовский жестко критиковал Путина, а в России против бизнесмена был возбужден ряд дел.

"Некоторое время назад Березовский направил Владимиру Путину письмо, написанное им лично, в котором он признал, что совершил очень много ошибок, попросил у Путина прощения за эти ошибки и обратился к Путину с просьбой помочь ему вернуться на Родину. Неизвестно о какой-либо реакции Владимира Путина в связи с появившейся информацией о смерти Березовского, но можно сказать, что информация о смерти человека, каким бы он ни был, позитивных эмоций вызывать не может", — заявил Песков.

Кроме того, российский телеканал процитировал адвоката Александра Добровинского, который первым заявил, что смерть опального олигарха могла быть самоубийством, а также рассказал об огромных материальных проблемах, которые тот испытывал.

"Только что позвонили из Лондона. Борис Абрамович Березовский покончил с собой... Сложный был человек. Жест отчаяния? Невозможность жить бедным? Серия ударов? Боюсь, что уже никто не узнает правды. В последнее время был в ужасающем, жутком состоянии: одни долги, он был практически разорен, продавал картины и еще что-то. Страшным ударом для Березовского стала и смерть Бадри Патаркацишвили (в 2008 году - ред.). Я также знаю от наших общих знакомых, что на днях он просил у них пять тысяч долларов на билет, чтобы куда-то улететь", цитируют Добровинского российские СМИ.

Отметим, что позже Добровинский сказал, что причиной смерти бизнесмена мог стать инфаркт. Кроме того, версию самоубийства опроверг друг семьи Березовского - он сказал, что олигарх умер от остановки сердца.

Вместе с тем, интересно отреагировали на смерть бизнесмена в Русской православной церкви. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ и общества, протоиерей Всеволод Чаплин призвал задуматься о тщетности материальных благ на встрече с Богом.

"Что тут сказать? Что-либо плохое говорить не время, а хорошего об этом человеке я ничего не знаю. Но нужно помнить, что любой человек предстанет на Божий суд. Из Евангелия мы знаем, что судить нас Господь будет, смотря и на наши дела, и на то, исповедовали ли мы истинную веру в Бога, жили ли по Евангелию, готовили ли себя к встрече с Христом настоящим, а не выдуманным, не отформатированным под собственные удобства и под собственные грехи", — сказал священник.

"Сейчас этот человек перед Богом предстоит. Готовился ли он к этой встрече, не знаю, но каждый из нас должен о ней помнить. Ни деньги, ни власть, ни известность, ни ум, ни связи на этой встрече не помогут. Глядя на жизненный путь этого человека, посмотрим на свой собственный и будем помнить о том, что встреча с Богом ждет и каждого из нас", — добавил Чаплин.

Напомним, Борис Березовский умер 23 марта в своем загородном доме недалеко от Лондона. По неофициальной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

Незадолго до смерти бизнесмен дал интервью, в котором признался, что очень хочет вернуться в Россию

Все о смерти Березовского а также его биографию ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин смерть олигарх Березовский РПЦ
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять