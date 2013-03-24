У Путина заявили, что Березовский извинялся перед ним, а в РПЦ говорят о Божьем суде

Незадолго до смерти бизнесмен Борис Березовский отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил у него прощения и заявил о желании вернуться на Родину.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают Вести.ru. Напомним, Березовский жестко критиковал Путина, а в России против бизнесмена был возбужден ряд дел.

"Некоторое время назад Березовский направил Владимиру Путину письмо, написанное им лично, в котором он признал, что совершил очень много ошибок, попросил у Путина прощения за эти ошибки и обратился к Путину с просьбой помочь ему вернуться на Родину. Неизвестно о какой-либо реакции Владимира Путина в связи с появившейся информацией о смерти Березовского, но можно сказать, что информация о смерти человека, каким бы он ни был, позитивных эмоций вызывать не может", — заявил Песков.

Кроме того, российский телеканал процитировал адвоката Александра Добровинского, который первым заявил, что смерть опального олигарха могла быть самоубийством, а также рассказал об огромных материальных проблемах, которые тот испытывал.

"Только что позвонили из Лондона. Борис Абрамович Березовский покончил с собой... Сложный был человек. Жест отчаяния? Невозможность жить бедным? Серия ударов? Боюсь, что уже никто не узнает правды. В последнее время был в ужасающем, жутком состоянии: одни долги, он был практически разорен, продавал картины и еще что-то. Страшным ударом для Березовского стала и смерть Бадри Патаркацишвили (в 2008 году - ред.). Я также знаю от наших общих знакомых, что на днях он просил у них пять тысяч долларов на билет, чтобы куда-то улететь", цитируют Добровинского российские СМИ.

Отметим, что позже Добровинский сказал, что причиной смерти бизнесмена мог стать инфаркт. Кроме того, версию самоубийства опроверг друг семьи Березовского - он сказал, что олигарх умер от остановки сердца.

Вместе с тем, интересно отреагировали на смерть бизнесмена в Русской православной церкви. Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ и общества, протоиерей Всеволод Чаплин призвал задуматься о тщетности материальных благ на встрече с Богом.

"Что тут сказать? Что-либо плохое говорить не время, а хорошего об этом человеке я ничего не знаю. Но нужно помнить, что любой человек предстанет на Божий суд. Из Евангелия мы знаем, что судить нас Господь будет, смотря и на наши дела, и на то, исповедовали ли мы истинную веру в Бога, жили ли по Евангелию, готовили ли себя к встрече с Христом настоящим, а не выдуманным, не отформатированным под собственные удобства и под собственные грехи", — сказал священник.



"Сейчас этот человек перед Богом предстоит. Готовился ли он к этой встрече, не знаю, но каждый из нас должен о ней помнить. Ни деньги, ни власть, ни известность, ни ум, ни связи на этой встрече не помогут. Глядя на жизненный путь этого человека, посмотрим на свой собственный и будем помнить о том, что встреча с Богом ждет и каждого из нас", — добавил Чаплин.

Напомним, Борис Березовский умер 23 марта в своем загородном доме недалеко от Лондона. По неофициальной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

Незадолго до смерти бизнесмен дал интервью, в котором признался, что очень хочет вернуться в Россию

Все о смерти Березовского а также его биографию ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.