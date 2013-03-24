Смерть Березовского "необъяснима" - полиция

Британская полиция назвала смерть Бориса Березовского "необъяснимой".

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.



"Отдел полиции долины Темзы приступил к расследованию смерти 67-летнего мужчины в доме в Аскоте, графство Беркшир. Его смерть на данный момент рассматривается как необъяснимая, ведется полномасштабное расследование", — сказано в пресс-релизе полицейского подразделения.

Напомним, Борис Березовский умер в субботу, 23 марта. По данным СМИ, его тело было обнаружено в ванной.

Сначала появились сообщения о самоубийстве опального российского олигарха. Об этом сказал адвокат Александр Добровинский.

Позже друг семьи покойного Демьян Кудрявцев категорически опроверг версию о самоубийстве. По его словам, причиной смерти Березовского стала остановка сердца.

В посольстве России в Великобритании сообщили, что запросили у британской стороны информацию о смерти Березовского, но официального ответа пока не получили.

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