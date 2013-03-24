Березовский рассказывал, как помогал Путину прийти к власти и вкладывал миллионы в киевский Майдан

24 марта 2013, 09:44

Борис Березовский рассказывал, как помогал Путину стать главой ФСБ и вкладывал десятки миллионов долларов в киевский Майдан.

Борис Березовский

Борису Березовскому, одним из самых известных российских олигархов, пережил покушение на свою жизнь, а десятки миллионов долларов, вложенных в украинский Майдан, называл самым выгодным своим вложением.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Напомним, Березовский умер в ванной своего доме в Лондоне, ему было 67 лет.

В 90-х годах он был одним из самых известных олигархов России, а с 2000 года жил в эмиграции в Великобритании.

Смерть Бориса Березовского: все подробности 

После Оранжевой революции Березовский заявил, что поддерживал нашу оппозицию и перечислил во время Майдана 30 миллионов долларов.

Деньги ему никто не вернул, но свое вложение он называл самым выгодным вложением.

Родился Борис Абрамович в Москве 23 января 1946 года.

Закончил факультет электроники и счётно-решающей техники Московского лесотехнического института, а потом – мехмат МГУ. Несколько лет работал инженером, потом занялся наукой и долгое время заведовал лабораторией в Институте проблем управления АН СССР.

Друг назвал причину смерти Березовского 

С 1989-го года Березовский начал заниматься бизнесом: основал "ЛогоВаз" — компанию, занимавшуюся продажей автомобилей "ВАЗ", отозванных из зарубежных автосалонов ОАО "АВТОВАЗ". Позже компания начала импортировать "Мерседесы".

В 1994-м году бизнесмен пережил покушение: возле дома приёмов "ЛогоВаза" в центре Москвы взорвали бомбу, в тот момент, когда момент "Мерседес" Березовского выезжал из ворот. Водитель погиб, охранник был ранен.

В январе 1995 года Борис Абрамович участвовал в создании Общественного российского телевидения – ОРТ, и вошёл в совет директоров. Через четыре года купил издательский дом "Коммерсантъ", и к началу 2000-го контролировал, кроме ОРТ, пять газет, несколько журналов и радиостанцию "Наше радио".

В 1996 году Березовский вошел в совет директоров "Сибирской нефтяной компании" ("Сибнефть"). Акции этой компании, как и ОРТ, он продал Роману Абрамовичу перед эмиграцией в Великобританию.

В 90-х Бориса Березовского называли человеком, близким к семье тогдашнего президента Бориса Ельцина.

По словам самого Березовского, он способствовал назначению Владимира Путина директором ФСБ, однако с 2000-гогода они стали политическими оппонентами, и бизнесмен бежал за границу.

По словам дочери Ельцина, Татьяны Юмашевой, Борис Березовский также стоял у истоков крупнейшей российской партии "Единая Россия", которой сейчас руководит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Последние 13 лет Березовский живет в Великобритании. В последние несколько лет он судился с Романом Абрамовичем, пытаясь доказать, что продал акции "Сибнефти", долю в компаниях РУСАЛ и ОРТ в несколько раз дешевле их реальной стоимости. Позиция Березовского заключалась в следующем: Абрамович якобы угрожал, что акции будут силой отобраны государством.

В результате свой ущерб Березовский оценил в 5,5 млрд долл, однако в 2012 году британский суд отказал ему в исковых требованиях.

Этот приговор обошелся Березовскому в огромную сумму. Только Абрамовичу он должен компенсировать 35 миллионов фунтов стерлингов судебных издержек.

В России бизнесмен был заочно осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение 215 млн рублей компании "Аэрофлот". Такой вердикт был вынесен в 2007 году. Сам Березовский приговор не признал. Через два года ему заочно дали еще один срок – 13 лет за хищение 140 млн рублей "ЛогоВаза" и "АвтоВаза".

В 1996-м году бизнесмен судился с журналом Forbes, который обвинил его в организации убийства известного телеведущего Владислава Листьева, связях с чеченской мафией, а также мошенничестве и отмывании денег. В результате информация о причастности Березовского к убийству Листьева была опровергнута.

Состояние опального олигарха в 2008 году Forbes оценивал в 1,3 млрд долларов. Однако после проигрыша суда с Абрамовичем российские СМИ заговорили о том, что Березовский потерял большую часть капитала.

Несколько дней назад он продал даже картину "Красный Ленин" работы Энди Уорхола, чтобы отдать долги. Ее стоимость – около 200 тысяч долларов.

Также, по данным СМИ, бизнесмен решил сократить штат сотрудников, продать несколько особняков и Rolls-Royce, выпущенный в 1927 году, а также закрыть офис в лондонском квартале Мейфэр.

У Бориса Абрамовича осталось шестеро детей от трех жен.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин деньги финансы покушение Березовский биография
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять