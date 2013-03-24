Березовский рассказывал, как помогал Путину прийти к власти и вкладывал миллионы в киевский Майдан

Борису Березовскому, одним из самых известных российских олигархов, пережил покушение на свою жизнь, а десятки миллионов долларов, вложенных в украинский Майдан, называл самым выгодным своим вложением.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Напомним, Березовский умер в ванной своего доме в Лондоне, ему было 67 лет.

В 90-х годах он был одним из самых известных олигархов России, а с 2000 года жил в эмиграции в Великобритании.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

После Оранжевой революции Березовский заявил, что поддерживал нашу оппозицию и перечислил во время Майдана 30 миллионов долларов.

Деньги ему никто не вернул, но свое вложение он называл самым выгодным вложением.

Родился Борис Абрамович в Москве 23 января 1946 года.

Закончил факультет электроники и счётно-решающей техники Московского лесотехнического института, а потом – мехмат МГУ. Несколько лет работал инженером, потом занялся наукой и долгое время заведовал лабораторией в Институте проблем управления АН СССР.

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С 1989-го года Березовский начал заниматься бизнесом: основал "ЛогоВаз" — компанию, занимавшуюся продажей автомобилей "ВАЗ", отозванных из зарубежных автосалонов ОАО "АВТОВАЗ". Позже компания начала импортировать "Мерседесы".

В 1994-м году бизнесмен пережил покушение: возле дома приёмов "ЛогоВаза" в центре Москвы взорвали бомбу, в тот момент, когда момент "Мерседес" Березовского выезжал из ворот. Водитель погиб, охранник был ранен.

В январе 1995 года Борис Абрамович участвовал в создании Общественного российского телевидения – ОРТ, и вошёл в совет директоров. Через четыре года купил издательский дом "Коммерсантъ", и к началу 2000-го контролировал, кроме ОРТ, пять газет, несколько журналов и радиостанцию "Наше радио".

В 1996 году Березовский вошел в совет директоров "Сибирской нефтяной компании" ("Сибнефть"). Акции этой компании, как и ОРТ, он продал Роману Абрамовичу перед эмиграцией в Великобританию.

В 90-х Бориса Березовского называли человеком, близким к семье тогдашнего президента Бориса Ельцина.

По словам самого Березовского, он способствовал назначению Владимира Путина директором ФСБ, однако с 2000-гогода они стали политическими оппонентами, и бизнесмен бежал за границу.

По словам дочери Ельцина, Татьяны Юмашевой, Борис Березовский также стоял у истоков крупнейшей российской партии "Единая Россия", которой сейчас руководит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Последние 13 лет Березовский живет в Великобритании. В последние несколько лет он судился с Романом Абрамовичем, пытаясь доказать, что продал акции "Сибнефти", долю в компаниях РУСАЛ и ОРТ в несколько раз дешевле их реальной стоимости. Позиция Березовского заключалась в следующем: Абрамович якобы угрожал, что акции будут силой отобраны государством.

В результате свой ущерб Березовский оценил в 5,5 млрд долл, однако в 2012 году британский суд отказал ему в исковых требованиях.

Этот приговор обошелся Березовскому в огромную сумму. Только Абрамовичу он должен компенсировать 35 миллионов фунтов стерлингов судебных издержек.

В России бизнесмен был заочно осужден и приговорен к 6 годам лишения свободы за хищение 215 млн рублей компании "Аэрофлот". Такой вердикт был вынесен в 2007 году. Сам Березовский приговор не признал. Через два года ему заочно дали еще один срок – 13 лет за хищение 140 млн рублей "ЛогоВаза" и "АвтоВаза".

В 1996-м году бизнесмен судился с журналом Forbes, который обвинил его в организации убийства известного телеведущего Владислава Листьева, связях с чеченской мафией, а также мошенничестве и отмывании денег. В результате информация о причастности Березовского к убийству Листьева была опровергнута.

Состояние опального олигарха в 2008 году Forbes оценивал в 1,3 млрд долларов. Однако после проигрыша суда с Абрамовичем российские СМИ заговорили о том, что Березовский потерял большую часть капитала.

Несколько дней назад он продал даже картину "Красный Ленин" работы Энди Уорхола, чтобы отдать долги. Ее стоимость – около 200 тысяч долларов.

Также, по данным СМИ, бизнесмен решил сократить штат сотрудников, продать несколько особняков и Rolls-Royce, выпущенный в 1927 году, а также закрыть офис в лондонском квартале Мейфэр.

У Бориса Абрамовича осталось шестеро детей от трех жен.