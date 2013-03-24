Брейвик попросил отпустить его из тюрьмы на похороны матери

Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году тюрьмы за теракты, в которых погибли более 70 человек, попросил руководство тюрьмы отпустить его на похороны матери.

Об этом со ссылкой на телеканал Sky News передает РИА "Новости".

Как стало известно, Венке Бехрин Брейвик скончалась в пятницу, 24 марта, на 67-м году жизни после продолжительной болезни.

В декабре 2012 года осужденному впервые разрешили свидание с матерью. По словам адвоката Брейвика Торда Джордета, мать и сын уже тогда оба знали, что это их последняя встреча.

"Я говорил с ним этим утром. Он скорбит, для него это печальная новость", — сказал адвокат.

Также он отметил, что теперь только от руководства тюрьмы зависит, позволят ли осужденному присутствовать на траурной мессе.

Напомним, 22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, где погибли восемь человек. Через час он расстрелял молодежный лагерь на острове Утойя. Там были убиты 69 человек.

Суд признал Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюрьмы. Брейвик считается самым опасным преступником в современной истории Норвегии.

Для его содержания в тюрьме Ила были созданы дополнительные меры безопасности. Сам террорист считает условия содержания слишком жесткими.