Дом Березовского исследуют эксперты по радиации и отравляющим веществам

На место смерти Бориса Березовского в английском городе Аскот прибыли эксперты по химическим, биологическим и радиоактивным веществам, которые проводят следственные действия.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, вызов специалистов на место происшествия является мерой предосторожности.

"Имеющие специальную квалификацию офицеры в настоящий момент находятся на месте, среди них есть эксперты, обученные работе с химическими, биологическими и радиологическими веществами, которые проводят исследования в качестве меры предосторожности. Тело погибшего в настоящее время до сих пор находится в доме", - заверили в британской полиции.

Напомним, Березовский был найден мертвым в ванной собственного дома в графстве Суррей в Великобритании. По предварительным версиям, бизнесмен либо покончил с собой, либо умер от инфаркта. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Березовский жил в эмиграции в Великобритании с 2000 года. Он регулярно критиковал Владимира Путина и его политику.

В России он обвинялся в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти и был заочно приговорен к тюремному заключению.