Последние месяцы Березовский лечился от клинической депрессии

В 2012 году врачи поставили Борису Березовскому диагноз "клиническая депрессия" и прописали ему антидепрессанты.

Об этом со ссылкой на Sunday Times передает ИТАР-ТАСС.

Диагноз врачей, по данным СМИ, появился вскоре после окончательного проигрыша в суде против Романа Абрамовича.

"Все кончено, не имеет смысла. Лучшее, что со мной может случиться, - это инфаркт", - якобы говорил Березовский своим друзьям незадолго до смерти.

Как сообщили в британских СМИ, исход суда с Романом Абрамовичем поставил Березовского на путь "стремительно растущего отчаяния", и через две недели после суда олигарху "были прописаны антидепрессанты".

Также газета отметила, что Березовский "четыре месяца назад проходил лечение в лондонской Прайори-клиник (известный реабилитационный центр британской столицы, входящий в сеть независимых центров душевного здоровья – прим. ред.)".

Кроме того в январе 2013 года, произошло расставание Березовского и его гражданской супруги Елены Горбуновой. Она, как стало затем известно, начала тяжбу против него в Высоком суде Лондона, заявив претензии на миллионы фунтов.

Также, по данным местной прессы, в 2011 году по итогам бракоразводного процесса суд обязал российского бизнесмена выплатить сотни миллионов долларов бывшей жене Галине Бешаровой.

В августе 2012 года Березовский проиграл в Лондоне иск, поданный им к Абрамовичу с требованиями компенсаций на сумму более 5 млрд долларов.

После суда он столкнулся со счетами в более чем 100 миллионов долларов – за услуги юристов.

Напомним, как сообщал "Главред", тело 67-летнего Березовского было обнаружено охранником в субботу в его доме в городе Аскот.

В настоящее время основными версиями неожиданной смерти олигарха являются инфаркт и самоубийство.