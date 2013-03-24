Березовского могут похоронить в России

Россия готова рассмотреть вопрос о похоронах Бориса Березовского на родине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, передает РИА "Новости".

"Москва рассмотрит вопрос о похоронах Березовского в России, если поступит соответствующее обращение", - заявил Дмитрий Песков.

Ранее сам Путин, говоря о Березовском, отметил, что в 90-е он был очень влиятельным человеком.

Смерть Бориса Березовского: все подробности

"Но я не стал бы преувеличивать его роль в 2000-х, скорее она минимальная", — отметил он.

Напомним, как сообщал "Главред", Борис Березовский умер 23 марта в своем доме в городе Аскот в графстве Беркшир.

Представители полиции назвали смерть предпринимателя "необъяснимой".

В то же время, основными версиями смерти олигарха, по данным СМИ, являются инфаркт и самоубийство.