Березовского могут похоронить в России

Россия готова рассмотреть возможность похорон Березовского на родине в случае, если поступит соответствующее обращение.
Россия готова рассмотреть вопрос о похоронах Бориса Березовского на родине.
Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, передает РИА "Новости".
"Москва рассмотрит вопрос о похоронах Березовского в России, если поступит соответствующее обращение", - заявил Дмитрий Песков.
Ранее сам Путин, говоря о Березовском, отметил, что в 90-е он был очень влиятельным человеком.
Смерть Бориса Березовского: все подробности
"Но я не стал бы преувеличивать его роль в 2000-х, скорее она минимальная", — отметил он.
Напомним, как сообщал "Главред", Борис Березовский умер 23 марта в своем доме в городе Аскот в графстве Беркшир.
Представители полиции назвали смерть предпринимателя "необъяснимой".
В то же время, основными версиями смерти олигарха, по данным СМИ, являются инфаркт и самоубийство.