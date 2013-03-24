В доме Березовского эксперты не нашли подозрительных веществ

В доме Бориса Березовского пока не найдено ничего подозрительного.

При этом полицейские эксперты не дают никаких комментариев, сообщил телеканал Sky News, передает РИА "Новости".

"Учитывая, что Березовский был очень состоятельным человеком и ранее опасался за свою жизнь, полиция с особой тщательностью проверяет, имело ли место преступление. На данный момент ничего подозрительного не обнаружено", - заявил корреспондент телеканала, не уточняя источника информации.

Напомним, как сообщал "Главред", Борис Березовский был найден мертвым в своем доме в графстве Суррей, недалеко от города Аскот.

Основными версиями его смерти являются инфаркт и самоубийство.

На данный момент в полиции Великобритании отказались комментировать причины смерти Березовского.

Ранее стало известно, что на место смерти Березовского прибыли эксперты по химическим, биологическим и радиоактивным веществам, которые проводят следственные действия.

Как выяснилось позже, за несколько часов до смерти Березовский дал откровенное интервью, в котором признался, что не видит смысла жизни.

"Я потерял смысл. Смысл жизни. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Мне 67 лет. И я не знаю, что мне дальше делать", - якобы заявил олигарх.

Как выяснили британские СМИ, ранее врачи диагностировали у Березовского "клиническую депрессию" и выписали ему антидепрессанты.