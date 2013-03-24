На проповедь Папы Франциска собралось четверь миллиона верующих

Папа Франциск, снова нарушив протокол, лично приветствовал католиков с Вербным воскресеньем, объезжая площадь Святого Петра.
На площади Святого Петра в Ватикане послушать воскресную проповедь Папы Римского Франциска собрались более 250 тысяч верующих.
Об этом сообщает EPA/UPG.
Как известно, сегодня, 24 марта католики отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье.
В своей проповеди Папа вспомнил обо всех бедных и обездоленных.
"Кризисы, конфликты поражают самых слабых, и в этот момент является дьявол, часто замаскированный под ангела. Но мы не должны поддаваться отчаянию", - сказал понтифик.
Отметим, что Франциск уже традиционно нарушил протокольные правила - объезжая площадь на открытом джипе, он велел останавливаться, чтобы лично приветствовать верующих, в том числе инвалидов.
Службой по случаю Пальмового (Вербного) воскресенья, знаменующего торжественный вход Иисуса в Иерусалим, началась неделя предпасхальных служб.
Католики в этом году празднуют Пасху 31 марта. У православных Пасха приходится на 5 мая.