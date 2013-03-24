Полиция объявила первые результаты расследования смерти Березовского

К смерти Бориса Березовского не был причастен кто-либо, кроме него самого и человека, который обнаружил его тело.

Об этом говорится в пресс-релизе полиции округа Темз-вэлли, передает Lenta.ru.

В сообщении указано, что полиции не удалось обнаружить свидетельств причастности к смерти российского олигарха посторонних людей.

По словам человека, который обнаружил тело Березовского — его сотрудника, и, предположительно, телохранителя, — последний раз он видел олигарха живым около 22:30 по местному времени 22 марта.

Днем 23 марта он заподозрил неладное, поскольку Березовский долго не появлялся в доме, и выломал закрытую изнутри дверь ванной, где и обнаружил лежащее на полу тело.

После этого он позвонил в скорую (звонок поступил в 15:18 по местному времени).

Прибывший по звонку врач скорой помощи констатировал смерть. Когда медик покидал место происшествия, у него сработал индивидуальный дозиметр, в связи с чем дом Березовского был оцеплен и проверен бригадой специалистов по химической, биологической и радиологической защите.

Ничего подозрительного они не обнаружили.

Вскоре после обнаружения тела на место происшествия прибыли родственники Березовского.

Сейчас полицейские детективы пытаются восстановить картину последних дней умершего, общаются с его родными и друзьями. Никаких версий о причинах смерти Березовского полиция пока не выдвигает.

Как сообщал "Главред", Борис Березовский умер 23 марта в своем особняке в графстве Беркшир.

По данным полиции, в предполагаемое время смерти никого, кроме самого Березовского и его сотрудника, в доме не было. В полиции заявили, что вскрытие, которое должно установить причину смерти, состоится не ранее чем 25 марта.

По словам родственников олигарха, они уверены в естественной причине смерти Березовского.

Где он будет похоронен, пока неизвестно.