Кипр ограничил снятие наличных из банкоматов

Все банки Кипра сегодня, 24 марта, установили лимит на снятие наличных денег из банкоматов. Размер лимита – 100 евро в день.

Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом ранее, 21 марта, Cyprus Popular Bank объявил, что из-за высокого спроса на наличные деньги он вводит лимит на снятие денег из банкомата, который составит 260 евро в день.

Вместе с тем, банкоматы разных кипрских банков сообщают о "временном введении лимита в 120 евро в день".

При этом журналистам удалось снять в банкомате крупнейшего на острове банка Bank of Cyprus 140 евро, используя для этого дебетовую карту, выпущенную за пределами Кипра.

Как сообщал "Главред", Кипру грозит неконтролируемый дефолт, если не будет заключено кредитное соглашение. Чтобы избежать коллапса экономики, страна пытается найти 5,8 миллиарда евро вдобавок к обещанным ЕС и МВФ 10 миллиардам евро.

Ранее Еврогруппа предупредила, что прекратит оказывать экстренную финансовую помощь, если до понедельника, 25 марта, Никосия не изыщет эти средства.

Кипрские банки не работают с 15 марта, после того, как Еврогруппа потребовала ввести разовый налог на депозиты. Тогда парламент отказался поддержать эту меру и принял ряд законов по оздоровлению банков, созданию Национального фонда солидарности и введению ограничений на ряд банковских операций.