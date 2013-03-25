Европа дала Кипру кредит: налог на депозиты будет введен только в одном банке

Министры финансов стран еврозоны на заседании в ночь на 25 марта подтвердили выделение Кипру стабилизационного кредита размером 10 миллиардов евро.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Решение о выделении финансовой помощи Кипру было одобрено 17 министрами финансов, входящими в Еврогруппу, и "тройкой" международных кредиторов Европейский центробанк, Еврокомиссия, МВФ.

Как заявил глава Еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, вторым важным итогом заседания стало решение о реструктуризации второго крупнейшего банка Кипра – Laiki Bank (Народный банк) и о выделении Кипру 10 миллиардов евро.

Счета в Laiki Bank, на которых лежит до 100 тысяч евро, по законам Евросоюза застрахованы и будут переведены в Банк Кипра. Счета свыше 100 тысяч будут временно заморожены и обложены налогом, который, по неподтвержденным данным, может составить до 40%.

По словам Йеруна Дейсселблума, эта мера позволит собрать до 4,2 миллиарда евро. При этом счета всех остальных банков Кипра не будут обложены налогом.

Переговоры властей Кипра, Еврогруппы и "тройки" кредиторов проходили в Брюсселе в течение всего воскресенья. Из-за затянувшихся переговоров Кипра с "тройкой" заседание Еврогруппы, которая должна была одобрить решение о выделении кредита, было отложено на позднюю ночь.

Для получения 10 миллиардов евро стабилизационного кредита Кипру необходимо было самостоятельно найти около 5,8 миллиардов евро. Сначала главной антикризисной мерой считалось введение специального сбора со всех счетов.

Предполагалось, что государство спишет часть средств, размещенных на банковских счетах и депозитах средств. Однако парламент Кипра не поддержал эту меру, и 21 марта СМИ сообщили, что правительство окончательно отказалось от введения налога на депозиты.

С 15 марта кипрские банки приостановили все операции. Ожидается, что они откроются 26 марта.