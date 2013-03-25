Березовского могли задушить - британские СМИ

25 марта 2013, 07:58

Российского олигарха Бориса Березовского могли задушить его шарфом, заявили друзья покойного.

 

Близкие не верят в самоубийство олигарха

Один из друзей Бориса Березовского сообщил, что рядом с телом бизнесмена был обнаружен шарф и предположил, что олигарх был задушен.

Об этом сообщает The Guardian.

Друг покойного бизнесмена Николай Глушков сообщил, что на место происшествия была допущена бывшая супруга Березовского Галина, которой принадлежит дом, где обнаружили погибшего.

По ее словам, рядом с телом бизнесмена был обнаружен шарф.

Глушков заявил: "Борис был задушен", при этом уточнив, что "не верит, что это был суицид". 

При этом ранее стало известно, что у Березовского была диагностирована клиническая депрессия после проигранного им в 2012 году иска к Роману Абрамовичу.

Четыре месяца назад, по данным издания, Березовский проходил лечение в одном из лондонских центров душевного здоровья.

Тело 67-летнего Березовского было обнаружено охранником 23 марта в его доме в Аскоте. 

Отметим, что ранее создатель и бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне, не исключил, что Бориса Березовского могли убить.

При этом в издании напомнили, что полиция Великобритании еще в 2007 году располагала уликами о том, что на Бориса Березовского готовят покушение. Олигарху даже предлагали покинуть страну.

Ранее в близком окружении олигарха также предполагали, что Березовский мог покончить с собой. Сообщалось также, что у бизнесмен мог скончаться от инфаркта.

Версий о возможных причинах смерти Березовского полиция пока не выдвигает.

Борис Березовский умер 23 марта в своем особняке в графстве Беркшир. Полиция также сообщила, что вскрытие, которое должно установить причину смерти, состоится не ранее чем 25 марта.

Напомним, как сообщал "Главред", полиция не нашла признаков насильственной смерти на теле бизнесмена, а эксперты, осмотревшие место гибели, не смогли обнаружить следов химических, биологических или радиоактивных отравляющих веществ.

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