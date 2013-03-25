Экспертизу тела Березовского могут провести ученые-ядерщики

Специалисты по радиации и химическому оружию уже осмотрели осмотр дома олигарха, однако не нашли ничего подозрительного.
Ученые ядерного центра британского города Олдермастоне проведут дополнительную экспертизу тканей тела олигарха Бориса Березовского.
Об этом в понедельник сообщает портал газеты Times.
Как известно, российский олигарх скончался в субботу, 23 марта, на 68-м году жизни. Его тело было обнаружено охранником в ванной дома в английском графстве Беркшир.
Официального заявления о причинах смерти пока не поступало.
Ранее в британских СМИ появилось сообщение, что специалисты по радиации и химическому оружию завершили осмотр дома олигарха и близлежащей территории, не найдя ничего подозрительного.
Правоохранительные органы принесли свои извинения местным жителям из-за неудобств, заверив, что никакой угрозы населению нет.
Отметим, что ранее именно ученые из Олдермастоне выяснили, что скончавшийся в 2006 году Александр Литвиненко был отравлен радиоактивным полонием.
При этом в британских СМИ ранее появились сообщения, что опальный олигарх в последние месяцы жизни лечился от депрессии, а один из друзей Березовского сообщил, что предприниматель в состоянии депрессии якобы говорил о самоубийстве.
Накануне полиция заявила, что нет оснований полагать, что в смерти Березовского "была замешана третья сторона".
Фото: Times, видео: РИА "Новости"