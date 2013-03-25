Западные СМИ сообщили о смерти Асада, власти Сирии это опровергли

По сообщениям западноевропейских, американских и арабских СМИ, сирийский президент Башар Асад был застрелен собственным телохранителем.

Это сообщение практически сразу же было опровергнуто представителем сирийского правительства, однако сам Асад не появился ни в телеэфире, ни в интернете, передает Russia Today.

СМИ уточнили, что на Асада совершил покушение один из его телохранителей иранского происхождения. В тяжелом состоянии президента доставили в больницу Аль-Шами в Дамаске. Все дороги, ведущие к госпиталю, были перекрыты правительственными войсками.

Тем временем представители сирийской армии опровергли информацию о смерти Асада.

"Это неправда. Определенно, это не так. Израильские СМИ первыми распространили слух, а все остальные просто подхватили. Кроме того, у Асада нет иранцев-телохранителей", - заявил источник в правительстве Сирии.

Также опровергло информацию о смерти Асада и посольство Сирии в Москве.

"Наш президент на месте и занимает свою должность. Это (сообщение о смерти) ложь", - заявили в посольстве и отметили, "это информация от посла".

Также отметим, что в СМИ и в Интернете уже не раз появились сообщения, что глава Сирии был убит или покинул страну, однако эти данные всякий раз опровергались.

В ноябре прошлого года Башар Асад объявил, что не намерен бежать из страны. Эти слова стали ответом премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону, который предложил ему помощь в организации беспрепятственного побега, чтобы прекратить конфликт власти с оппозицией.

"Я не марионетка Запада, чтобы уехать куда-то. Я сириец, родился в Сирии, должен жить в Сирии и умру в Сирии", - заявил он тогда.

В начале марта Асад вновь повторил, что не собирается покидать свой пост и отправляться в ссылку. Он подчеркнул, что "ни один патриот даже и подумать не может о том, чтобы жить за границей".

Также Асад добавил, что его уход сам по себе не приведет к прекращению насилия, сославшись на "недавние прецеденты в Ливии, Йемене и Египте".

Отметим, что конфликт в Сирии, по оценкам ООН, унес уже около 70 тысяч жизней. Кровопролитие продолжается почти два года – с 15 марта 2011 года, когда в стране начались массовые акции протеста.

Сирийская оппозиция основным условием мирных переговоров ставит уход Асада, на что в Дамаске категорически не согласны.