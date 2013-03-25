Вторая жена общипала Березовского, как липку – СМИ

25 марта 2013, 11:24

Олигарх заплатил Галине Бешаровой 200 млн фунтов

Третья избранница олигарха - Елена Горбунова

После смерти российского олигарха и политика Бориса Березовского СМИ составили список его пассий, начиная с первой жены Нины Коротковой, с которой будущий бизнесмен познакомился еще в студенческие годы, и заканчивая 16-летними "нимфами", вытягивавшими деньги из олигарха.

После развода бизнесмен оставил своей первой супруге лишь квартиру в Москве, а второй жене Галине Бешаровой был вынужден выплатить 200 млн фунтов стерлингов, пишет "Комсомольская правда".

К Бешаровой он ушел от первой жены, и, как утверждают друзья второй экс-спруги, именно она сделала из Березовского того, кем его знает вся Россия. Но и этот брак распался. В 90-х после развода Галина, которая тогда уже жила в Лондоне, не ограничилась предоставленным ей Березовским особняком с видом на Гайд-парк стоимостью 16 млн долларов и подала в суд. Британские судьи пошли навстречу брошенной супруге. По решению инстанции олигарх выплатил Галине около 200 млн фунтов стерлингов, тем самым побив рекорд миллионера Джона Чармана, чья супруга при разводе получила 48 миллионов фунтов.

"Общипала Березу, как липку", - шутили после громкого процесса знакомые Бешаровой в Лондоне.

Все подробности о смерти Березовского ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Отмечает издание и "достижения" Елены Горбуновой – третьей супруги Березовского, ради которой он бросил Бешарову. Брак олигарха с Горбуновой тоже закончился разводом. После этого Елена Гордунова обвинила бывшего мужа в попытке сбыть недвижимость за ее спиной, потребовала 5 миллионов фунтов стерлингов, а в январе этого года она добилась заморозки активов Березовского.

Ранее "Главред" сообщал, что Березовский умер 23 марта в районе населенного пункта Аскот в британском графстве Беркшир. Следствие пока не назвало причину его смерти. По предварительным данным, бизнесмен мог умереть в результате сердечного приступа либо покончить жизнь самоубийством.

фото: kp.ru

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жена смерть Березовский Бешарова
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