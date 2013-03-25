Березовский занимался сексом с малолетками – британские СМИ

Российский олигарх и политик Борис Березовский, который умер в субботу, 23 марта, регулярно оплачивал поездки девочек-подростков из Восточной Европы или России в Великобританию для секса.

Об этом со ссылкой на таблоид The Daily Mail сообщает ТСН.

Как удалось узнать британским журналистам он приказывал своим водителям разгоняться до скорости 140 миль в час на автомагистралях на лимузинах стоимостью в 420 тысяч фунтов. В это время на заднем сидении находились 16-летние девушки, которые занимались с ним сексом.

Как сообщил один из очевидцев, со своими несовершеннолетними спутницами Березовский расплачивался в роскошных отелях или своем особняке.

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Так сообщается, что девушка из Риги была привезена в Лондон, но она попросилась через некоторое время домой и олигарх согласился. Но он попросил своего водителя сделать все, чтобы на самолет девушка опоздала.

Когда она поняла, что она не смогла попасть домой, девочка стала плакать, и ее отвезли обратно в особняк, где она оставалась в течение следующих 24 часов.

"Борис был очень доволен и написал мне смайлик", - сказал шофер. Такое поведение было общепринятой практикой и не редкостью".

"У него, казалось, был постоянный поток молодых девушек. Я чувствовал себя очень виноватым в том, как девушки рассматривались, в частности, большинство из них были того же возраста, как моя дочь", - добавил работник Березовского.

Бывший охранник также вспоминает, как Березовский со значительными нарушениями передвигался по Лондону и даже запугивал других водителей с требованием уступить дорогу.

Ранее "Главред" сообщал, что Березовский был трижды разведен, а в 2011-м якобы сделал предложение топ-модели Наталье Водяновой.