Друг рассказал, как Березовский "по пьянке" крестился

Яаков Кедми, глава израильской внешней разведки по России в отставке, лично знавший Бориса Березовского, рассказал, как российский олигарх и политик "по пьянке" крестился.

"Я спросил его, во-первых, почему ты крестился, а во-вторых, почему растрезвонил об этом по всему свету", - рассказал экс-разведчик в интервью newsland.com.

"Он ответил мне, растрезвонил – потому что в этом нет ничего предосудительного, а крестился – пьян был. По пьянке. А отказываться уже не принято. Крестился – неси свой крест".

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Кроме того, Кедми рассказал, что Березовский любил две вещи в своей жизни – деньги и пятнадцатилетних девочек: "Политика его интересовала только поскольку постольку она приносила деньги. И во власть он пошел для того, чтобы разбогатеть".

"Но и тут у него произошел страшный облом. Он чуть не помер от огорчения, когда увидел, что у его шестерки Ромы Абрамовича 16 миллиардов, у его помощника Бадри – 10 миллиардов, а у него самого – едва один миллиард", - рассказал экс-глава израильской разведки.

Ранее "Главред" сообщал, что Березовский умер в субботу, 23 марта, в загородном доме возле Лондона. Россия готова рассмотреть возможность его похорон на родине в случае, если поступит соответствующее обращение.