Тело Березовского отправлено на вскрытие

Тело олигарха Бориса Березовского в понедельник, 25 марта, вывезли из дома в английском графстве Беркшир, теперь его отвезут на вскрытие.

Об этом сообщает интернет-сайт британского телеканала Sky News, пишет РИА Новости.

Телеканал не уточняет, на какое время назначено вскрытие. При этом, по его данным, полицейский кордон вокруг дома Березовского останется, по меньшей мере, до среды или до четверга.

В свою очередь, телерадиокомпания CNN сообщает, что вскрытие намечено на 15.00 (по киевскому времени).

Как сообщалось, опальный олигарх Борис Березовский, последние годы живший в Великобритании, скончался 23 марта на 68-м году жизни в своем доме в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти — сердечный приступ и самоубийство. Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.

В пользу версии о самоубийстве говорят, в частности, сообщения СМИ о тяжелом эмоциональном состоянии, в котором находился Березовский. Друзья и коллеги олигарха отмечали, что в последнее время он был крайне подавлен, принимал антидепрессанты и даже проходил лечение в британской клинике Priory. В интервью журналу Forbes Березовский признался, что "не видит смысла в жизни".