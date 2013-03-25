В США задержан Роман Абрамович - СМИ

Пока неясно, с чем это связано - с бизнесом Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского.
Российский миллиардер Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК.
Подробности пока неизвестны.
На данный момент неясно, с чем это связано - с бизнесом Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского.
Официальные подтверждения сведений о задержании в США Абрамовича пока отсутствуют.
Между тем, представитель российского миллиардера Романа Абрамовича опроверг сообщения СМИ о задержании бизнесмена в США, пишет РИА Новости.
"Это не соответствует действительности", — сказал Джон Манн.
В нью-йоркском отделении ФБР опровергли сообщения об аресте российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет ВВС.
Пресс-секретарь Абрамовича Джон Манн сообщил СМИ, что миллиардер действительно отправился в США.
Напомним, Роман Абрамович в 2012 году выиграл суд в Лондоне у опального олигарха Бориса Березовского. Суд двух российских олигархов окрестили тогда тяжбой века. Объектом спора были крупнейшие российские активы, которые в 2001-2004 годах Березовский вместе с партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили был вынужден продать.
Как утверждал Березовский, эти активы были проданы в несколько раз дешевле их реальной стоимости из-за давления и угроз со стороны Абрамовича. Возмещение ущерба истец оценивал в 5,5 млрд долларов.
Как сообщал Главред, Березовский скончался 23 марта на 68-м году жизни в своем доме в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти — сердечный приступ и самоубийство. Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.
видео: РБК