В США задержан Роман Абрамович - СМИ

Российский миллиардер Роман Абрамович задержан на территории США сотрудниками ФБР.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает РБК.

Подробности пока неизвестны.

На данный момент неясно, с чем это связано - с бизнесом Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского.

Официальные подтверждения сведений о задержании в США Абрамовича пока отсутствуют.

Между тем, представитель российского миллиардера Романа Абрамовича опроверг сообщения СМИ о задержании бизнесмена в США, пишет РИА Новости.

"Это не соответствует действительности", — сказал Джон Манн.

В нью-йоркском отделении ФБР опровергли сообщения об аресте российского бизнесмена Романа Абрамовича, пишет ВВС.



Пресс-секретарь Абрамовича Джон Манн сообщил СМИ, что миллиардер действительно отправился в США.

Напомним, Роман Абрамович в 2012 году выиграл суд в Лондоне у опального олигарха Бориса Березовского. Суд двух российских олигархов окрестили тогда тяжбой века. Объектом спора были крупнейшие российские активы, которые в 2001-2004 годах Березовский вместе с партнером по бизнесу Бадри Патаркацишвили был вынужден продать.

Как утверждал Березовский, эти активы были проданы в несколько раз дешевле их реальной стоимости из-за давления и угроз со стороны Абрамовича. Возмещение ущерба истец оценивал в 5,5 млрд долларов.

Как сообщал Главред, Березовский скончался 23 марта на 68-м году жизни в своем доме в графстве Беркшир. Среди возможных версий смерти — сердечный приступ и самоубийство. Следователи не называют официальную причину смерти до завершения патологоанатомической экспертизы.

видео: РБК