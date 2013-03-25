Банк Кипра ввел 30%-й налог на вклады

На Кипре в самом крупном банке страны - Bank of Cyprus налог на депозиты свыше 100 тыс. евро составит 30%.

Об этом заявил председатель финансового комитета кипрского парламента Николас Пападопулос, пишут "Вести".

"Я не слышал официального объявления о сокращениях, но это цифра, о которой я слышал", - сказал депутат по итогам пресс-конференции.

Также стало известно, что налог не будет вводиться на депозиты меньше 100 тыс евро.

Кроме того, по соглашению с Евросоюзом о рекапитализации Bank of Cyprus, вкладчики получат компенсацию в виде доли в банке.

Сокращения крупных депозитов в еще в одном крупном банке Кипра, Cyprus Popular Bank, или Laiki, еще неизвестны.

Однако ожидается, что изъятие средств будет выше, для того чтобы собрать 4,2 млрд евро. Все вклады, превышающие указанную сумму, а их объем составляет 4,2 млрд евро, будут перемещены в "банк плохих активов", то есть существует реальная угроза, что эти средства будут уничтожены полностью.

Напомним, 25 марта Еврогруппа одобрила предоставление Кипру стабилизационного кредита на 10 млрд евро.

Ранее сообщалось, что власти Кипра договорились с международными кредиторами о введении на острове налога в 20% на вклады свыше 100 тыс евро в крупнейшем банке страны Bank of Cyprus и в 4% на вклады свыше 100 тыс евро в других кипрских банках.

Кипрские законодатели отклонили инициативу о введении налога в 6,75% для вкладов менее 100 тыс евро и в 9,9% для вкладов выше 100 тыс евро.