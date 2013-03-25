Новость о задержании Абрамовича обрушила акции его металлургического гиганта

После новости о задержании в США владельца компании Evraz Романа Абрамовича, ее котировки существенно просели.

В 15:30 по киевскому времени ценные бумаги по сравнению с утренними торгами упали в цене на 2,88%. Если сравнивать текущие данные с уровнем вчерашнего закрытия стоимость акций упала на 4,52%. Во время открытия биржи стоимость бумаг составляла 227,9 фунтов стерлингов за акцию, в настоящее же время они торгуются 215,3 фунтов стерлингов. Снизились в цене и акции Норильского никеля - к настоящему моменту они потеряли на РТС 3,02%, опустившись до 170 долларов, сообщает BFM.ru.

Международная компания Evraz, штаб-квартира которой находится в Лондоне, является одним пятнадцати крупнейших производителей стали в мире. Романом Абрамович и шесть его партнеров основали ее в 1992 году. Первоначальное название компании было Евразметалл. Сейчас Абрамович через кипрскую Lanebrook владеет 36,44% акций Evraz.

Напомним, сегодня, 26 марта, появилась информация о том, что Роман Абрамович был задержан в США сотрудниками ФБР.

На данный момент неясно, с чем это связано - с бизнесом Абрамовича или с расследованием обстоятельств смерти Бориса Березовского.